Выпущена новая версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.2

В марте 2025 г. заказчикам стала доступна новая версия гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.2. Главные нововведения — интеграции с ключевыми государственными сервисами ПОС и СМЭВ, развитие взаимодействия с МЭДО, импортозамещение сервиса сравнения и распознавания текста документов, улучшение производительности системы. Об этом CNews сообщили представители Haulmont.

Гос. сборка СЭД ТЕЗИС предназначена для федеральных органов государственной власти и субъектов России. Она создана на основе опыта внедрения в государственном секторе с учетом особенностей работы и потребностей заказчиков. Гос. сборка СЭД ТЕЗИС развивается как отдельный от коммерческой версии продукт со своей командой и отдельным графиком выхода обновлений. В выпущенной в марте 2025 г. версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.2 расширена функциональность, обновлены ключевые компоненты системы, реализованы интеграции с важнейшими государственными сервисами, выполнено повышение производительности.

Интеграция с ПОС

Добавлена интеграция с платформой обратной связи (ПОС), которая позволяет обмениваться данными и автоматизировать процессы обработки обращений граждан. Обращения направляются заявителями с использованием платформы «Госуслуги», ответы доводятся до адресата посредством личного кабинета. Интеграция с ПОС позволяет сотрудникам органов власти обрабатывать обращения и готовить ответы по ним, используя гос. сборку СЭД ТЕЗИС, не переключаясь между системами.

Реализована интеграция с ПОС через интеграционный узел адаптера Минцифры России и транспортную шину СМЭВ. Доработаны существующие справочники обращений граждан и добавлены новые справочники. В карточку обращения гражданина добавлена вкладка «ПОС» и добавлены новые поля на вкладку «Реквизиты».Реализован механизм отправки в ПОС статуса обработки обращения гражданина и ответа на обращение.

Интеграция со СМЭВ

Проведена интеграция гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.2 с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В результате появилась возможность обмена данными с другими государственными системами, подключенными к СМЭВ. Интеграция позволит ускорить процессы обработки документов, повысить их достоверность и обеспечить более эффективное межведомственное взаимодействие.

Сервис сравнения и распознавания Content Reader Engine (Content AI)

Механизм сравнения и распознавания позволяет сэкономить время сотрудников при работе с различными версиями одних и тех же документов. За счет этого можно выявлять расхождения, в частности, обнаруживать отличия предложенного к подписанию документа от последней согласованной версии или выполнить сравнение отсканированной копии документа с его электронным вариантом.

Ранее для сравнения и распознавания использовался сервис от компании ABBYY, после ухода которой с российского рынка для сохранения данной функциональности и обеспечения технологической независимости потребовалось перейти на отечественные технологии. В качестве нового технологического партнера была выбрана российская компания Content AI, которая специализируется на разработке продуктов на базе искусственного интеллекта с использованием технологий распознавания текста, классификации данных и обработки естественного языка.

В версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.2 появилась возможность использования сервиса сравнения и распознавания на базе Content Reader Engine, который внесен в реестр российского ПО. Это набор библиотек и инструментов, предоставляющих API для сравнения и распознавания документов.

Особенности Content Reader Engine: кроссплатформенность, логирование, очистка временных файлов. Для использования Content Reader Engine необходимо приобретение дополнительной лицензии.

Электронная подпись

В систему добавлен механизм усиления электронной подписи штампом времени для обеспечения надежности и юридической значимости электронных документов. Штамп времени подтверждает время подписания документа. Он позволяет установить точную дату и время, когда электронная подпись была применена к документу. Это обеспечивает защиту от подделок и изменений после подписания.

Машиночитаемые доверенности

Функциональность для управления машиночитаемым доверенностям постоянно совершенствуется, чтобы обеспечить соответствие требованиям законодательства и удобство пользователей.

В версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.2 реализованы: поддержка нового формата МЧД (003 / EMCHD_1); возможность добавления сотруднику нескольких МЧД; запрет на выполнение действий с доверенностью, срок действия которой истек или еще не наступил, и пр.

Это упрощает процесс добавления доверенностей сотрудникам и снижает зависимость от настроек системы.

Межведомственный электронный документооборот

Интеграция гос. сборки СЭД ТЕЗИС с МЭДО постоянно развивается, в версии 4.2 выполнены следующие изменения: обновлена версия шлюза МЭДО (до версии 420); осуществлена миграция МЭДО с MongoDB на PostgreSQL; в шлюз МЭДО добавлена поддержка версий PostgreSQL 14 и выше; доработан алгоритм выгрузки данных участника МЭДО первого уровня (оператора) и его подведомственной организации (участника МЭДО второго уровня); реализованы механизмы для исключения дублирования организаций; в механизм добавления и обновления участников МЭДО в ГАС (глобальный адресный справочник) добавлена логика работы с документами для служебного пользователя (ДСП); реализован механизм установки документу МЭДО грифа доступа по умолчанию; на вкладку «МЭДО» документа добавлена информация о грифе доступа.

Оптимизация механизмов копирования, создания на основании, создания из шаблона

Проведена большая работа по оптимизации механизмов копирования и создания объектов на основе существующих карточек. Это позволило ускорить и упростить процессы работы с документами. Была реализована специальная логика для копирования важных атрибутов карточек. Теперь при копировании или создании нового объекта на основе существующего система автоматически переносит ключевые данные, что экономит время пользователей и снижает риск ошибок при вводе информации вручную.

Оптимизация и повышение производительности

Высокая производительность СЭД — одно из важнейших требований при реализации крупных проектов, которые предполагают обработку больших объемов документов и множество одновременных подключений. В новой версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС проведена большая работа по повышению производительности, устранению узких мест и выполнению технических улучшений.

Полностью переработана логика кэширования пользовательских настроек. Теперь данные попадают в кэш по мере их востребованности. Благодаря этому пользователи получают актуальные данные быстрее, а нагрузка на систему снижается за счет уменьшения количества обращений к базе данных.

Проведена оптимизация механизма работы назначенных заданий. Благодаря этому удалось значительно снизить риск перегрузки пула потоков и улучшить общую производительность системы.

Реализована автоматическая очистка старых сессий работы с «Р7-Офис», что помогает освободить дисковое пространство и избежать накопления данных. Очистка выполняется ежедневно ночью, администраторы могут настроить срок хранения сессий.

Выполнено множество улучшений для обеспечение стабильной и быстрой работы при высоких нагрузках.

В дополнение к уже упомянутому, в новой версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.2 реализовано много изменений как в функциональности основной версии системы, так и в мобильном приложении, усовершенствованы механизмы администрирования.

В результате обновления гос. сборка СЭД ТЕЗИС позволяет обеспечить более эффективное взаимодействие между участниками документооборота, усовершенствовать технологии, применяемые в государственном секторе, обеспечить технологическую независимость, соответствие отраслевым стандартам и требованиям регуляторов. Повышение производительности позволяет использовать систему под высокой нагрузкой в органах власти федерального уровня или субъектах России.