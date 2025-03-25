В Астрахани установят дополнительные детекторы транспорта и светофорные контроллеры

В Астрахани стартовал новый этап развития интеллектуальных транспортных систем. До конца 2025 г. в городе установят дополнительные единицы интеллектуального оборудования для контроля и управления транспортными потоками – 31 видеодетектор транспорта и 9 светофорных контроллеров. Работы выполнит компания «НПО «ИТС» по заказу Управления дорожного хозяйства и транспорта Астрахани в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Видеодетектор транспорта «ПАУК Трафик» российской компании «НПО «ИТС» определяет параметры автомобильных потоков: интенсивность и плотность движения, скорость в потоке и индивидуальную скорость автомобиля, количество и типы транспортных средств, прошедших по конкретной полосе в заданный период времени (распознает до 13 типов транспортных средств, в том числе спецтехнику) и т.д. Оборудование работает на основе нейросетевых технологий с использованием технологий машинного зрения. Это обеспечивает высокую точность и качество получаемой информации (погрешность детектирования даже на многополосной дороге не превышает 5%).

Вся получаемая информация с видеодетекторов будет передаваться в Центр управления дорожным движением Астрахани для оперативного наблюдения за обстановкой на дорогах города и оперативного реагирования на нештатные ситуации.

«Использование оборудования поможет нам разгрузить дороги, уменьшить количество заторов и сделать движение в городе более комфортным», – отметил начальник управления Антон Кознов.

В 2023 г. в Астрахани завершился первый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы. В целях ее дальнейшего развития в 2024 г. установлено 9 светофорных контроллеров для переключения сигналов светофоров, 30 видеодетекторов транспорта и 1 метеостанция для сбора, обработки и хранения метеоданных. В 2025 г. помимо расширения парка «умного» оборудования и модернизации светофоров за счет контроллеров город планирует обновить часть светофорных объектов – опоры и кабельные сети для них.