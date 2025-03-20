CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Предприниматели смогут сообщить депутатам о системных проблемах бизнеса через МСП.РФ

На цифровой платформе МСП.РФ заработал специальный раздел для приема обращений предпринимателей по системным проблемам бизнеса. Его запустили комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству и «Корпорации МСП». Все обращения будут анализироваться и обсуждаться на площадке комитета и могут стать основой для законодательных инициатив, касающихся деятельности предпринимателей в России. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Наша совместная работа поможет лучше понимать проблемы малого и среднего бизнеса на местах. Благодаря возможностям цифровой платформы МСП.РФ мы будем получать информацию из первых рук. Систематизируя и обобщая все данные «с земли», мы вместе с «Корпорацией МСП» на площадке нашего комитета будем формировать и выносить на обсуждение наиболее волнующие предпринимателей вопросы. И вместе с органами власти и бизнесом будем искать пути решения, в том числе через доступные федеральным законодателям механизмы», — сказал председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Направлять обращения можно через «Сервис 360» на цифровой платформе МСП.РФ. Для этого в него добавлен новый раздел. Для создания обращения достаточно быть зарегистрированным пользователем платформы.

«Возможности платформы МСП.РФ позволяют собирать обратную связь от предпринимателей, ведущих свое дело даже в самых отдаленных частях страны. Это даст нам и депутатам максимально объективную картину по системно важным вопросам бизнеса. Благодаря тому, что цифровая платформа работает через авторизацию на «Госуслугах», информация будет поступать от верифицированных пользователей, ведущих свой бизнес в нашей стране. Обобщая и систематизируя эти данные, наиболее острые темы мы будем выносить на совместное обсуждение с депутатами профильного комитета Госдумы, что позволит бизнесу получать поддержку ключевых инициатив со стороны законодательной власти», — отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Он добавил, что «Корпорация МСП» и комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству будут расширять совместную работу по решению системных вопросов бизнеса и защите его прав.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В офисах ИТ-компаний «Крок» и «Ланит» прошли обыски. В чем причина

Хакеры под видом российских судебных приставов рассылают усовершенствованные вредоносные программы

ИИ будет не только ставить диагноз, но и лечить пациентов

ИТ-инфраструктура «Почты России» пришла в негодность. Разруха почти полная, на модернизацию нет денег

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

28 мая 2025 CNews проводит конференцию "Цифровизация агропромышленного комплекса 2025"

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024