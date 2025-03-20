ДИТ Москвы: обо всех скидках по карте москвича теперь можно узнать на специальной странице

Департамент информационных технологий Москвы собрал на единой странице полную информацию о скидках, которые доступны горожанам по карте москвича. Это поможет держателям карты узнать, какие предприятия предлагают горожанам льготных категорий специальные условия на свои товары и услуги, а также посмотреть на интерактивной карте, где находятся ближайшие партнерские точки. Для представителей бизнеса на странице создан специальный раздел, где подробно рассказывается, как присоединиться к программе лояльности карты москвича. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Программа лояльности карты москвича — это яркий пример социального партнерства между городом, предпринимателями и жителями. Уже более 20 лет карту можно использовать для получения скидок в различных предприятиях не только Москвы и Московской области, но и по всей России: в Твери, Калуге, Сочи, Владимире, Рязани, Костроме и других городах. Сегодня гражданам льготных категорий помогают более 8,5 тыс. партнерских точек — магазины, аптеки, кафе, музеи и другие учреждения. Чтобы москвичам было проще ориентироваться в скидках и акциях, находить выгодные предложения и ближайшие удобные магазины, мы создали специальную страницу karta.mos.ru. Здесь в удобном формате представлена актуальная информация как для жителей города, так и для представителей бизнеса», — сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

На главной странице karta.mos.ru пользователи могут ознакомиться с тематическими подборками скидок и акций для держателей карт москвича, новыми партнерами программы лояльности и самыми выгодными предложениями, которые доступны на данный момент.

В разделе «Каталог» представлены все предложения партнеров. Найти нужное помогут фильтры: по типу льготы, расположению, категории товара или услуги и другие. С помощью фильтра «Безбарьерная среда» можно посмотреть учреждения, где есть пандус, лифт или комната матери и ребенка. А в разделе «Карта скидок» можно на интерактивной карте города посмотреть ближайшие к дому, месту учебы или работы учреждения, где есть возможность получить скидки по карте москвича. Из «Каталога» или «Карты скидок» пользователь также может перейти в подробную карточку бренда, чтобы ознакомиться со всеми предложениями по карте москвича, которые он предлагает.

Раздел «Стать партнером» будет полезен представителям бизнеса. В нем можно узнать, какие преимущества дает предпринимателям участие в программе лояльности и как стать ее партнером. Здесь же можно заполнить и отправить заявку на присоединение к программе.

Спецпроекты карты москвича пользователи найдут в одноименной вкладке. Сейчас здесь доступен спецпроект «С картой москвича. Интерактивный гид по проезду в Москве и области», в котором можно узнать, на каких видах транспорта действует бесплатный или льготный проезд по карте москвича, а также найти ответы на самые часто задаваемые вопросы о карте.

Карта москвича — один из главных социальных проектов столицы. Это именная пластиковая карта, которая выдается жителям Москвы и предоставляет им персональный доступ к городской инфраструктуре. Ее могут получить учащиеся школ и колледжей, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью, дети и родители из многодетных семей и другие категории горожан.

Как получить карту москвича

Подать заявление на получение карты москвича можно на портале mos.ru. Для этого потребуется стандартная или полная учетная запись. Дети старше 14 лет могут сделать это самостоятельно, а за ребенка, который еще не достиг этого возраста, обратиться за услугой должен один из родителей или другой законный представитель.

Проверить статус изготовления карты можно в личном кабинете на портале mos.ru в разделе «Заявки и уведомления», с помощью сервиса «Проверка состояния изготовления карты москвича», а также по телефону горячей линии и в официальных группах в социальных сетях «ВКонтакте».

Карта москвича будет готова в течение 30 дней с момента подачи заявления. Уведомление о возможности ее получения придет в личный кабинет на портале mos.ru и на электронную почту. Дошкольники старше семи лет, учащиеся школ и колледжей могут забрать готовую карту в учебном заведении. Те, кто получает образование в частных школах или за пределами Москвы, а также другие льготные категории граждан — в выбранном центре госуслуг «Мои документы».

Получение карты москвича для учащегося необходимо подтвердить в личном кабинете на mos.ru в течение 90 дней. В остальных случаях делать этого не требуется.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».