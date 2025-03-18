Дмитрий Григоренко: Инструменты защиты граждан от кибермошенничества станут доступнее для бизнеса

18 марта 2025 г. Государственная Дума рассмотрит законопроект по борьбе с телефонным- и интернет-мошенничеством. Он включает порядка 30 мер. В их числе – применение биометрии в качестве дополнительного барьера от злоумышленников в онлайн-сервисах.

Речь, например, о дополнительной защите личного кабинета на маркетплейсах. Даже если мошенник получит доступ к паролю или перехватит SMS для авторизации, биометрия станет еще одним барьером, защищающим банковские карты и внутренние кошельки, привязанные к аккаунтам пользователей.

«Государство и бизнес преследуют одну и ту же цель — защиту граждан. Сейчас совместно с отраслью обсуждаем подходы, которые обеспечат надежную защиту граждан, не создавая излишних барьеров для развития рынка», — отметил pаместитель gредседателя Правительства России – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Чтобы упростить внедрение инструментов защиты, Правительство скорректирует положения законопроекта по борьбе с мошенничеством. В частности, маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с единой биометрической системой. Она предполагает разовое получение необходимого массива данных по фиксированному тарифу. Это позволит снизить затраты на применение технологии. Уже сейчас по такой модели работают крупные банки.

Применение современных инструментов идентификации снизит объем мошеннических операций, позволит надежно защитить личные средства и персональные данные граждан.

Использование биометрии остается добровольным — граждане сами решают, подключать ли дополнительную защиту. Таким образом, Правительство находит баланс между интересами бизнеса и безопасностью граждан.