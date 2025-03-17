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АО НСИС обозначило статус реализации совместных инициатив с «Госуслугами»

Благодаря интеграции между порталом «Госуслуг» и АИС страхования с первого апреля 2024 г. для граждан доступна информация по действующему полису ОСАГО. Там же можно скачать визуализацию полиса ОСАГО, подписанную ЭЦП Национальной страховой информационной системы (НСИС), оператором АИС страхования. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

Реализован сервис информирования граждан об окончании полиса ОСАГО. В настоящее время дорабатывается сервис по заблаговременному информированию граждан об окончании полисов ОСАГО с целью повышения осведомленности и снижения риска поездок без полиса ОСАГО при его окончании.

На сайте самого оператора АИС страхования в личном кабинете пользователя доступна история страхования по всем видам страхования, по которым данные собираются и обрабатываются в АИС страхования (моторные виды страхования и страхования жилья граждан).

Визуализация полиса ОСАГО в общем пакете документов на «Госуслуги Авто» еще один шаг вперед на пути создания удобного сервиса для пользователя ЕПГУ и автовладельцев — все документы на машину собраны в одном месте и доступны для предъявления сотрудникам ДПС при их проверке.

«Удобные и востребованные сервисы, заблаговременное информирование, качество данных и возможность сделать обращение для корректировки данных или устранения ошибок по ранее заключенным договорам страхования (в личном кабинете на сайте АО «НСИС») — все это способствует росту доступности страховой услуги, повышению доверия к отрасли», — сказал глава АО «НСИС» Николай Галушин.

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