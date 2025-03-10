CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Новосибирская область присоединилась к сети РЦИС.РФ

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС), Новосибирский областной инновационный фонд и сервис n’RIS заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Благодаря соглашению в области появится депозитарий интеллектуальных прав, которым сможет воспользоваться бизнес, в том числе компании, желающие заложить свои нематериальные активы банкам по программе льготного кредитования. Об этом CNews сообщили представители РЦИС.РФ.

Депозитарий интеллектуальных прав создается в рамках плана мероприятий по созданию института кредитования технологических компаний и субъектов креативного (творческого) предпринимательства под залог прав интеллектуальной собственности в Новосибирской области. Его важное назначение – повышать качество оформления нематериальных активов региональных компаний, чтобы они, в том числе могли быть предоставлены в качестве залога по льготному кредиту под поручительство Гарантийного фонда Новосибирской области. РЦИС выступает соисполнителем по многим пунктам плана мероприятий.

Как отметил Алексей Низковский, директор Новосибирского областного инновационного фонда, который станет оператором депозитария, организация рада поучаствовать в формировании системы интеллектуальной собственности на уровне региона: «Мы выстраиваем инфраструктуру поддержки инновационного и креативного бизнеса, замыкая органы власти, фонды, бизнес-инкубаторы и стартап-студии в комфортную экосистему, информируем наших предпринимателей о релевантных мерах поддержки, будь то гранты, налоговые льготы или образовательные программы. Наконец, мы ведем реестр высокотехнологичной продукции, производимой на территории Новосибирской области, то есть и опыт работы с депозитариями у нас тоже есть».

По его словам, цифровое депонирование результатов творческой деятельности будет крайне востребовано новосибирскими инновационными компаниями, а информация из реестра РЦИС.РФ поможет локальному бизнесу и региональным властям лучше ориентироваться в современном российском ландшафте интеллектуальной собственности.

Новосибирская область – не чужая РЦИС, отметила заместитель председателя организации Ирина Яковлева: «Еще в декабре 2023 г. мы заключили с регионом соглашение о сотрудничестве, регулярно участвуем в международном форуме «Технопром» и других мероприятиях, РЦИС стал соисполнителем по 7 из 12 пунктов плана мероприятий по формированию в регионе института кредитования под залоги интеллектуальной собственности. Частью этого плана стало и создание депозитария. Фиксация прав в региональном реестре поможет технологическим и креативным компаниям превратить права на разработки в оборотоспособный и, в том числе залогоспособный актив, радикально снизит издержки на управление правами».

Предоставление доступа к депонированию интеллектуальных прав через региональный депозитарий может стать одной их мер государственной поддержки в сфере креативных и инновационных индустрий.

Депозитарий будет работать на базе сервиса по депонированию интеллектуальных прав n’RIS – узла Сети РЦИС.РФ, рассказала руководитель последнего Наталья Беленькая: «Мы рады поделиться и техническими решениями, и необходимыми компетенциями. Чем больше данных стекается в «озеро данных» сети РЦИС.РФ, тем более эффективной она становится. Так, уже сегодня реестр можно использовать для статистического наблюдения и оценки эффективности мер государственной поддержки инновационной и креативной сферы».

По ее словам, в отсутствие обязательной государственной регистрации объектов авторских прав и сделок с ними региональные депозитарии интеллектуальных прав и реестр сети РЦИС.РФ в целом становятся источником знаний о состоянии высокотехнологичных и креативных отраслей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Полиция рекомендует россиянам обновить Telegram ради одной новой функции

Гранты для разработчиков ПО в России могут вернуться в 2025 году

Власти ищут производителя российской авионики для Sukhoi Superjet 100, МС-21 и отечественных БПЛА

На развитие российской системы управления данными выделят почти шесть миллиардов

Трамп создал стратегический резерв США из конфискованных криптомонет

Скачок напряжения в электросети обвалил онлайн-сервисы МВД России

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024