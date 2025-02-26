Дмитрий Григоренко: ИТ-отрасль стала одной из самых быстрорастущих в российской экономике

Заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко презентовал национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в Национальном центре «Россия». Об этом CNews сообщили представители аппарата Правительства.

«За последние пять лет ИТ-отрасль стала одной из самых быстрорастущих в российской экономике. Ее вклад в ВВП страны вырос почти в два раза, а число специалистов увеличилось в 1,5 раза – сегодня в этой сфере работает почти миллион человек. Эти цифры показывают, что отрасль активно развивается. И национальный проект «Экономика данных» – это следующий шаг цифрового развития России. Мы делаем технологии доступными для всех: от обитателей мегаполисов до жителей самых отдаленных уголков страны. Ключевой акцент – развитие решений, которые работают на базе накопленных данных, и создание технологичных инструментов, позволяющих повышать эффективность выполнения любых задач. В первую очередь, это искусственный интеллект, роботы, интернет-вещей и другие. При этом мы уделяем особое внимание безопасности: формируем правовую среду, которая не только защищает от киберугроз, но и создает условия для развития инноваций», – сказал Дмитрий Григоренко.

Вице-премьер обозначил ключевые цели и результаты Нацпроекта «Экономики данных» к 2030 г.

В рамках федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети Интернет» будет запущена отечественная низкоорбитальная спутниковая группировка из 292 спутников, которая обеспечит 100% покрытие интернетом всей территории России и мира. Это позволит подключить к сети даже самые удаленные регионы страны.

Федеральный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» направлен на внедрение платформенной модели взаимодействия граждан, бизнеса и государства. К 2030 году будут созданы отраслевые платформы, такие как «Моя школа», «Университеты», «Наука», «Безопасная среда» и «Умный город». Все школы и колледжи будут оснащены ИТ-инфраструктурой и Wi-Fi, а 634 тыс. учителей получат отечественные планшеты.

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» предусматривает полную цифровизацию госуправления и переход на 100% безбумажный документооборот. Это позволит упростить процессы и повысить эффективность работы госорганов.

В рамках федерального проекта «Отечественные решения» к 2030 г. 100% оборудования сотовых сетей и программного обеспечения будет производиться в России, что укрепит технологическую независимость страны.

Федеральный проект «Искусственный интеллект» предусматривает внедрение технологий ИИ в экономику, социальную сферу и госуправление. Одной из ключевых задач станет предоставление персонализированных госуслуг по принципу «жизненных ситуаций». Это означает, что гражданам и бизнесу больше не придется заполнять заявления или посещать ведомства — не менее 100 услуг будут оказываться проактивно, на основе анализа данных и предпочтений пользователей. Например, если человек меняет место жительства, система сама предложит оформить необходимые документы или обновить информацию. Такой подход сделает взаимодействие с государством более удобным и эффективным.

Федеральный проект «Информационная безопасность» предусматривает создание инфраструктуры безопасности российского интернета. К 2030 г. будет проведена оценка защищенности 100% ключевых государственных информационных систем.

Федеральный проект «Перспективные разработки» направлен на развитие квантовых и телекоммуникационных технологий. В частности, планируется увеличить мощность квантового компьютера с 50 до 300 кубитов.

В рамках федерального проекта «Государственная статистика» будет создана цифровая аналитическая платформа (ГИС ЦАП) для сбора, обработки и анализа больших объемов данных в режиме реального времени. Это позволит на 100% автоматизировать предоставление официальной статистики.

Федеральный проект «Кадры для цифровой трансформации» обеспечит подготовку квалифицированных ИТ-специалистов. К 2030 г. при участии бизнеса будут обучены не менее 250 тыс. студентов, а общее число работников ИТ-отрасли вырастет до 1,4 млн человек.

Данные инициативы направлены на обеспечение технологического суверенитета страны, цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, повышение качества жизни граждан и эффективности управления на основе больших данных.