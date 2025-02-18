Российский стартап и медицинский центр онкологии создадут первый ИИ-сервис мониторинга и подбора ухода для онкологических пациентов

Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова совместно с командой российского стартапа LUUK, резидента «Сколково», создадут сервис для мониторинга состояния кожи онкологических пациентов, а также систему подбора косметики на основе искусственного интеллекта. Новая разработка поможет людям, проходящим химиотерапию, подобрать уход, а также отслеживать изменения состояния кожи без дополнительных визитов в клинику. Об этом CNews сообщили представители LUUK.

Пациенты, проходящие химиотерапию, нуждаются в специализированном уходе за кожей, так как во время лечения кожа пациента может становиться более сухой, чувствительной и раздражительной. Если пациент проходит химиотерапию в амбулаторных условиях, вне стен специализированного федерального центра, не всегда есть возможность получить консультацию профильного специалиста-дерматолога, получить необходимые рекомендации в динамике.

Как будет работать новый сервис?

Система мониторинга состояния кожи при химиотерапии

Система собирает и структурирует данные пациента в единой базе. Принцип работы следующий - пациент делает фото лица или любого участка тела с помощью смартфона, а искусственный интеллект анализирует степень тяжести поражения и основные симптомы. После этого результаты отправляются лечащему врачу, который определяет дальнейший план действий. Программа сфокусирована на четырех ключевых проблемах: акнеподобная сыпь, ксероз и трещины, паронихия и ладонно-подошвенная кожная реакция.

Виртуальный дерматолог для онкопациента

С помощью специально обученного ИИ у онкологических пациентов, проходящих химиотерапию, также будет возможность подобрать персонализированный уход для кожи. В основе разработки — нейросеть Frata, обученная на более 50 тыс. изображений для подбора базового персонализированного ухода. Программа для онкологического пациента будет работать по аналогичному принципу, но на специализированной медицинской базе данных. Пациенту достаточно сделать селфи, а ИИ подберет подходящий уход, в зависимости от особенностей кожи.

Полторацкий Артем, заведующий отделом организации доклинических и клинических исследований ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава России: «Сотрудничество с сервисом LUUK позволит НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова разработать современные алгоритмы для индивидуальных рекомендаций пациентам с кожными осложнениями на фоне противоопухолевого лечения. Интеграция технологий искусственного интеллекта и экспертного клинического опыта центра поможет улучшить диагностику, персонализировать тактику ведения пациентов и ускорить вывод на рынок инновационных решений, в том числе, в области онкологии».

Павел Иванов, директор по продукту LUUK: «Наш алгоритм компьютерного зрения Frata уже доказал свою эффективность в секторе beauty-tech, где мы обеспечили возможности подбора индивидуального ухода и выбора подходящих под индивидуальные особенности внешности продуктов за считанные секунды. Теперь наша технология и команда подходят к следующему этапу сотрудничества с ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, по результатам которого мы сможем внести существенный вклад в развитие med-tech сектора и отечественных технологий ускоренной диагностики и мониторинга состояния пациентов».

Нейросеть будет обучаться на открытых базах данных врачебного международного сообщества, а также на данных, собранных НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. Программа будет представлена в виде веб-сайта, с отдельным интерфейсом, кабинетом врача и кабинетом пациента. Для пациентов и врачей это решение создаст новый стандарт опыта, поможет оценивать динамику лечения с минимальными трудозатратами, предоставит дополнительный метод дифференциальной диагностики и станет дополнительным инструментом поддержки пациента в процессе лечения.