CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

Российский стартап и медицинский центр онкологии создадут первый ИИ-сервис мониторинга и подбора ухода для онкологических пациентов

Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова совместно с командой российского стартапа LUUK, резидента «Сколково», создадут сервис для мониторинга состояния кожи онкологических пациентов, а также систему подбора косметики на основе искусственного интеллекта. Новая разработка поможет людям, проходящим химиотерапию, подобрать уход, а также отслеживать изменения состояния кожи без дополнительных визитов в клинику. Об этом CNews сообщили представители LUUK.

Пациенты, проходящие химиотерапию, нуждаются в специализированном уходе за кожей, так как во время лечения кожа пациента может становиться более сухой, чувствительной и раздражительной. Если пациент проходит химиотерапию в амбулаторных условиях, вне стен специализированного федерального центра, не всегда есть возможность получить консультацию профильного специалиста-дерматолога, получить необходимые рекомендации в динамике.

Как будет работать новый сервис?

Система мониторинга состояния кожи при химиотерапии

Система собирает и структурирует данные пациента в единой базе. Принцип работы следующий - пациент делает фото лица или любого участка тела с помощью смартфона, а искусственный интеллект анализирует степень тяжести поражения и основные симптомы. После этого результаты отправляются лечащему врачу, который определяет дальнейший план действий. Программа сфокусирована на четырех ключевых проблемах: акнеподобная сыпь, ксероз и трещины, паронихия и ладонно-подошвенная кожная реакция.

Виртуальный дерматолог для онкопациента

С помощью специально обученного ИИ у онкологических пациентов, проходящих химиотерапию, также будет возможность подобрать персонализированный уход для кожи. В основе разработки — нейросеть Frata, обученная на более 50 тыс. изображений для подбора базового персонализированного ухода. Программа для онкологического пациента будет работать по аналогичному принципу, но на специализированной медицинской базе данных. Пациенту достаточно сделать селфи, а ИИ подберет подходящий уход, в зависимости от особенностей кожи.

Полторацкий Артем, заведующий отделом организации доклинических и клинических исследований ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава России: «Сотрудничество с сервисом LUUK позволит НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова разработать современные алгоритмы для индивидуальных рекомендаций пациентам с кожными осложнениями на фоне противоопухолевого лечения. Интеграция технологий искусственного интеллекта и экспертного клинического опыта центра поможет улучшить диагностику, персонализировать тактику ведения пациентов и ускорить вывод на рынок инновационных решений, в том числе, в области онкологии».

Павел Иванов, директор по продукту LUUK: «Наш алгоритм компьютерного зрения Frata уже доказал свою эффективность в секторе beauty-tech, где мы обеспечили возможности подбора индивидуального ухода и выбора подходящих под индивидуальные особенности внешности продуктов за считанные секунды. Теперь наша технология и команда подходят к следующему этапу сотрудничества с ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, по результатам которого мы сможем внести существенный вклад в развитие med-tech сектора и отечественных технологий ускоренной диагностики и мониторинга состояния пациентов».

Нейросеть будет обучаться на открытых базах данных врачебного международного сообщества, а также на данных, собранных НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. Программа будет представлена в виде веб-сайта, с отдельным интерфейсом, кабинетом врача и кабинетом пациента. Для пациентов и врачей это решение создаст новый стандарт опыта, поможет оценивать динамику лечения с минимальными трудозатратами, предоставит дополнительный метод дифференциальной диагностики и станет дополнительным инструментом поддержки пациента в процессе лечения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Инвестиции в средства защиты данных в 2024 году выросли почти на четверть

Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером

ИТ-эксперты объяснили, откуда в государственных базах данных США взялись получатели пособий с возрастом 350 лет

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта

Российские процессоры Baikal-S распроданы. Новая партия придет в конце года

В государственных базах данных США нашлись настоящие «вампиры». Им по 200-350 лет, они бессмертны и получают пособия

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Российские операционные системы 2024