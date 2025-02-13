Максим Ликсутов: Новые автоматы по продаже билетов на городской транспорт будут производить по офсетному контракту

Город закупит около двух тыс. устройств по продаже проездных билетов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Москва заключает офсетные контракты по всем направлениям городского хозяйства и, в соответствии с распоряжением Сергея Собянина, привлекает к развитию производств частных инвесторов. Реализация офсета на поставку билетных терминалов позволит улучшить технические характеристики и функциональные возможности устройств, а также сократить время обслуживания пассажиров более чем в два раза», – сказал Максим Ликсутов.

Билетные терминалы московского производства будут оснащены широким сенсорным экраном. Также новые устройства оборудуют дополнительными сервисами.

«Производство билетных автоматов будет локализовано на площадке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Инвестор, компания БФС, вложит в модернизацию производства не менее 150 млн руб. Начать поставки планируется в 2025 г.», – сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В 2017-2024 гг. правительство Москвы заключило 28 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, компактной коммунальной техники на электрической тяге, лифтового оборудования и др. Совокупный объём закупки по этим контрактам составит более 621 млрд руб. Суммарно будет создано свыше восьми тыс. новых рабочих мест.

В 2024 г. Москва впервые в России заключила межрегиональные офсетные контракты, офсеты на услуги, а также контракты со встречными инвестиционными обязательствами на поставку продукции для реализации программ реновации и капитального ремонта.

По девяти офсетным контрактам инвесторы завершили строительство и модернизацию производств, начаты поставки продукции для городских нужд.