CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Телеком ИТ в госсекторе
|

Нижегородский центр обработки вызовов системы «112» за 2024 г. получил более 2 тысяч вызовов через систему «ЭРА-ГЛОНАСС»

За 2024 г. в центр обработки вызовов системы «112» Нижегородской области поступило 2,08 тыс. вызовов через систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Сегодня почти все современные автомобили оснащены кнопкой экстренного вызова – это более 11 млн машин по стране. Система способна принимать вызовы с территорий, удаленных от крупных населенных пунктов больше чем на 30 км. При этом помочь можно не только в случае, когда пострадал сам автовладелец или пассажиры, но и в ситуации, когда вы стали свидетелем происшествия. Человек может сообщить о любом происшествии: ДТП, преступление, пожар и иных», – сказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

В случае вызова по кнопке «SOS» в автомобиле экстренные службы в цифровом виде получают координаты, цвет, марку и номер машины. Данные позволяют быстрее находить пострадавших, не терять драгоценное время для спасения.

«Синергия систем «ЭРА-ГЛОНАСС» и системы «112» в регионах России помогает спасать тысячи жизней водителей и пассажиров при ДТП каждый год. По итогам 2024 г. с территории Приволжского федерального округа «ЭРА-ГЛОНАСС» передала более 19 тыс. вызовов, требовавших реагирования экстренных служб. За все время работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в целом по стране было передано спасателям свыше 450 тысяч вызовов от автомобилистов. Основной инструмент системы «ЭРА-ГЛОНАСС» — автоматическое срабатывание кнопки SOS в автомобиле при серьезном ДТП — позволяет автовладельцам быть уверенными, что в критической ситуации, когда они не могут самостоятельно сообщить о происшествии, экстренные службы получат точные координаты и смогут быстрее прибыть для спасения водителя и его пассажиров. Это позволяет государственной информационной системе эффективно обеспечивать соблюдение принципа «золотого часа» в медицине катастроф: помощь, оказанная в течение первого часа после аварии, значительно увеличивает шансы на спасение жизни пострадавших и минимизирует риск развития опасных осложнений при травмах», – рассказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«ЭРА-ГЛОНАСС» может помочь экстренно передать информацию и о нетипичных дорожных ситуациях, например, лесные пожары, завалы на дороге.

«При поступление сигнала от системы «ЭРА-ГЛОНАСС» оператор системы «112» принимает решение какие экстренные службы необходимы и направляет им информацию. Поэтому важно отвечать на поступающие заявителю вопросы. Но бывают случаи, когда человек не может ответить, тогда информация передается сразу в три экстренные службы – пожарной охраны, полиции и скорой медицинской помощи», — сказал начальник отдела центра обработки вызовов системы «112» Сергей Бучацкий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ФНС заплатит 94 миллиона за апгрейд ИС «Налог-3»

Госзакупки ПК обвалились в деньгах, но выросли в штуках

Уволен глава «Роскосмоса». Он не продержался на посту и трех лет. Преемник найден

Продано легендарное здание «Центрального телеграфа», где располагалось Минкомсвязи

Kraftway сорвала госконтракт, оставив ФНС без средств защиты

Google разрешила самой себе использовать ИИ для создания оружия. Ради демократии компания готова на все

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Российские операционные системы 2024