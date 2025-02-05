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В Чувашии генеалогические документы оцифруют на «ЭларСкан»

В Государственный исторический архив Чувашии поставлен новый планетарный сканер «ЭларСкан А2-600КС50», - модель идеально подходит для оцифровки сшитых габаритных исторических материалов. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Бюджетное учреждение «Государственный исторический архив Чувашской Республики» – одно из старейших архивных учреждений Чувашии, формирование фондов которого было начато в 1923 г. Сегодня архив насчитывает более 3 тысяч фондов, в которых содержится множество ценных исторических документов об истории Чувашской Республики.

Новое отечественное оборудование было приобретено за счет средств республиканского бюджета и послужит для создания электронных копий, в том числе, метрических книг, ревизских сказок и исповедных ведомостей, - отмечают в архиве. Сканер «ЭларСкан А2-600КС50» оснащен глубокой книжной колыбелью, что позволит специалистам оцифровывать габаритные и тяжелые оригиналы толщиной до 50 см и весом до 50 кг. Бесконтактный режим и LED-система освещения, которая не содержит инфракрасного и ультрафиолетового излучений, делает процесс сканирования абсолютно безопасным даже для самых ветхих исторических документов. Встроенное отечественное ПО «Элар» «СканИмидж» позволяет распознавать текст, обрабатывать полученные изображения, с преобразованием и экспортом в различные форматы файлов, и сохранять их в память сканера, на внешний USB-носитель или в единую систему. Работа со сканером является простой и удобной, для сотрудников было проведено обучение инженером «Элар».

«С помощью нового сканера мы планируем оцифровывать наиболее востребованные у пользователей архивные документы, которые необходимы для составления родословных. Сканер удобен в работе, обладает высокой производительностью и качеством оцифровки, а самое важное – обеспечивает бережный бесконтактный режим сканирования. Приобретение такой техники с улучшенными возможностями – важный шаг нашего архива, который повысит эффективность работы, улучшит доступ к информации и сохранит историческое наследие для будущих поколений», – говорится в сообщении Государственного исторического архива Чувашии.

Сканеры линейки «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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