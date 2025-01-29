Электронная подпись: новый способ подтверждения доставки

Компания Pony Express внедрила новый способ подтверждения доставки отправлений – электронную подпись получателя. Об этом CNews сообщили представители Pony Express.

«Электронная подпись получателя» – это подпись, зафиксированная на экране мобильного устройства курьера в момент получения отправления. Согласно п. 2 ст. 160 ГК России, такая подпись обладает юридической силой и приравнивается к собственноручной.

После доставки электронная подпись надежно хранится в базе данных Pony Express. Клиент может запросить подтверждение доставки согласованным способом, где подпись будет отображена в накладной.

Процесс подтверждения занимает всего несколько секунд, данные надежно защищены, использование электронной подписи снижает потребление бумаги.

Если необходимо подтверждение доставки с «живой» подписью, можно воспользоваться дополнительной услугой – «Уведомление о доставке».