CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Цифровизация ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Более 32 тыс. госслужащих Республики Татарстан обучились работе с операционной системой Astra Linux

В Республике Татарстан (РТ) свыше 32 тыс. сотрудников из более чем 80 государственных и муниципальных организаций обучились работе с Astra Linux — прошли курс «ОС Astra Linux для пользователей» в рамках совместного проекта «Группы Астра» и компании ICL Services по установке данной операционной системы на 150 тыс. АРМ в органах государственной власти и муниципального самоуправления Республики. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Специально для государственных служащих Республики Татарстан «Группа Астра» развернула образовательный портал — отдельный веб-ресурс с системой дистанционного обучения на базе LMS Moodle. За 8,5 месяца на нем зарегистрировалось более 37 тыс. сотрудников госорганизаций, из них 22,5 тыс. — представители учреждений, имеющих прямое отношение к Министерству образования и науки РТ: учителя, воспитатели, преподаватели средних специальных учебных заведений и пр. Успешно прошли обучение 32 тыс. участников проекта.

Курс предназначен для начинающих пользователей операционной системы Astra Linux и состоит из трех модулей: введение в ОС Astra Linux, основы работы в ОС Astra Linux и офисные приложения. Материалы каждого модуля представлены в виде интерактивных слайдов и скринкастов, демонстрирующих действия в реальной системе. Закрепляется теория на практических заданиях в формате кейсов-симуляторов, а также с помощью объективной обратной связи и контрольных вопросов на понимание изученного материала.

По окончании курса слушателю предлагается за 40 минут пройти итоговое тестирование, состоящее из 20 вопросов, выбранных случайным образом. Более 80% верных ответов (показатель успешного завершения обучения) достигли 86% участников образовательного проекта.

«Правительство Республики Татарстан по результатам пилотного тестирования операционных систем сделало выбор в пользу Astra Linux для внедрения в свои госструктуры, обратив внимание на корректную и стабильную работу рабочих мест под управлением данной ОС, удобство ее интерфейса, совместимость с используемым ПО, соответствие требованиям безопасности и постоянно развивающуюся продуктовую экосистему «Группы Астра», на базе которой планируется дальнейшее расширение ИТ-инфраструктур государственного сектора региона. Следующим этапом нашего сотрудничества с Республикой Татарстан стало онлайн-обучение госслужащих работе с Astra Linux, и они продемонстрировали высокий уровень подготовки по итогам пройденных курсов. Мы рады такому стремлению освоить российские программные продукты. Опыт перехода на ОС Astra Linux в Республике Татарстан дает нам уверенность, что реализация масштабного внедрения централизованной системы управления АРМ во всех органах государственной власти и муниципального самоуправления Республики пройдет так же успешно», — сказал Роман Борисов, директор департамента развития и продаж в образовании «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке

Тысячи студентов взяли кредиты, чтобы учиться в университете Иннополиса на программистов. Преподаватели исчезли, а кредиты остались

Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта

CNews Analytics опубликовал Атлас «Импортозамещение»

Развитие электронного бюджета на Linux обойдется Казначейству России в 250 миллионов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Российские операционные системы 2024