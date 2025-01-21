CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Дмитрий Григоренко: российские регионы начали подключаться к федеральной цифровой системе госуправления

В 2025 г. все российские регионы подключатся к федеральной цифровой системе госуправления. Об этом заявил Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко в ходе презентации «дашборда губернатора» в Нижнем Новгороде.

Нижегородская область стала первым субъектом Российской Федерации, где запущена в эксплуатацию цифровая аналитическая панель управления регионом (так называемый «дашборд губернатора»). До первого апреля дашборды планируется внедрить в управление 28 пилотными регионами, а до конца года – во все оставшиеся.

Аналитическая панель отображает данные из интегрированных государственных информационных систем, связанные с результатами деятельности региона, что позволяет повышать качество управленческих решений.

На «дашборде губернатора» представлены актуальные показатели по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром: работа с федеральными поручениями и законодательными инициативами; исполнение федерального и регионального бюджетов; реализация национальных проектов; сведения о выполнении планов строительства в регионе (школ, больниц, детских садов и т.д.); работа с обращениями граждан; федеральные рейтинги и др.

Дашборд является частью цифровой системы госуправления, которая применяется на федеральном уровне. В частности она доказала свою эффективность при реализации Национальных проектов и государственных программ. В прошлом году к системе были подключены руководители федеральных министерств и ведомств. В 2025 г. началось подключение российских регионов.

«Задача системы дашбордов — это, во-первых, создание единого информационно пространства, в котором работают федеральные и региональные власти. А, во-вторых, повышение качества управленческих решений за счет цифровой системы, которая позволяет в режиме реального времени контролировать реализацию всех мероприятий и предотвращать риски их невыполнения», — заявил Дмитрий Григоренко.

Информационная панель позволяет главам регионов сформировать индивидуальный набор данных, дополнив их сведениями, отражающими специфику региона. Например, можно отфильтровать региональные субсидии, по которым есть риски возврата неосвоенных денег в бюджет.

«"Дашборд губернатора" — очень эффективный и полезный инструмент. В одном месте собрана самая важная информация, что позволяет принимать управленческие решения с учетом всех имеющихся данных, с учетом мнения жителей – то есть быстрее и точнее. Кроме того, проект делает значительно удобнее взаимодействие с федеральным центром: позволяет вести самоконтроль по федеральным и региональным поручениям, агрегирует информацию о межбюджетных отношениях, о финансировании нацпроектов. Мы со своей стороны активно работаем по наполнению дашборда, а также выстраиваем свою систему управления на основе данных», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В пилотный проект по внедрению в управление регионами цифровых панелей вошли Нижегородская область, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Курганская область, Курская область, Магаданская область, Оренбургская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Томская область, Тюменская область, Забайкальский край, Ярославская область, г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО – Югра, Ямало-Ненецкий АО.

Прототип дашборда разработан на базе государственной аналитической автоматизированной системы «Управление», с помощью которой обеспечивается мониторинг деятельности Правительства, реализации нацпроектов, госпрограмм и достижения национальных целей развития страны. Цифровая панель интегрирована с системой электронного документооборота и содержит 15 разделов, которые включают 100 федеральных и 22 региональных показателя.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создание систем безопасности: можно ли говорить о готовности КИИ к современным угрозам ИБ?

Трамп объявил о создании крупнейшего в истории проекта для развития ИИ на основе OpenAI, Oracle и SoftBank

Дмитрий Ларин, Генбанк: Ужесточение ответственности за утечки ПДн может помочь злоумышленникам устранить опытного менеджера по кибербезопасности

Россия строит инфраструктуру для обмена секретными документами с заграницей

Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру?

Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Российские операционные системы 2024