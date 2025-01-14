Около 1,6 тыс. деревень и сел получат доступ к интернету в 2025 году

Подведены результаты голосования за малочисленные населенные пункты, которые подключат к мобильному интернету в приоритетном порядке в 2025 г. Всего в 2025 г. он появится в 1,6 тыс. деревень и сел. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Голосование в 2024 г. длилось с пятого августа по 17 ноября, в нем приняли участие свыше 717 тыс. человек. Отдать свой голос по почте или через портал госуслуг могли совершеннолетние россияне, кроме жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Как голосовали

Через «Госуслуги» — более 479 тыс. человек, по почте — свыше 238 тыс. человек.

Топ-5 населенных пунктов, за которые отдали больше всего голосов

Село Липники, Краснодарский край; деревня Чепорово, Ярославская область; село Юнкюр, Якутия; деревня Столбищи, Ярославская область; деревня Чернево, Вологодская область.

Самые активные регионы по голосованию

Башкирия, Ярославская область, Якутия, Вологодская область, Забайкальский край

Как узнать, попал ли населенный пункт в список

Зайти на страницу голосования на «Госуслугах». Под надписью «Статус подключения» в поисковом поле вписать населенный пункт, по нему появится статус.

Голосование за подключение к интернету малочисленных населенных пунктов проходит с 2021 г., за это время связь появилась в более чем 5,5 тыс. деревень и сел. Голосование состоится и в 2025 г.

Обеспечение связью малых населенных пунктов является одним из приоритетов. Минцифры продолжит работу по установке в них базовых станций. До 2030 г. связь должна быть во всех населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек.