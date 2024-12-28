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Центр управления регионом Подмосковья за шесть лет помог решить более 11 млн проблем

С декабря 2018 г. ЦУР Московской области обработал более 11 млн обращений о проблемах в регионе, из них свыше 2 млн – в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жители Московской области активно участвуют в улучшении качества жизни нашего региона. Каждое обращение, которое поступает в ЦУР, свидетельствует о неравнодушии граждан и желании сделать Подмосковье еще комфортнее. Еженедельно Центр управления регионом обрабатывает порядка 40 тыс. сообщений по вопросам содержания общественных территорий и дворов, работы транспорта, медицины, энергетики и других», –сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Самой популярной темой обращений в 2024 г. стало благоустройство дворовых территорий. За 12 месяцев года пожелания и замечания о подмосковных дворах оставили более 415 тыс. раз. На втором месте оказалась дорожная тематика: по вопросам состояния дорог поступило более 300 тыс. обращений. Также свыше 230 тыс. обращений посвящено социальной сфере, здравоохранению и образованию.

В топ-5 тем регулярно входили вопросы по работе общественного транспорта, отопления и водоснабжения и уборке снега.

Информационно-аналитическая система Центра управления регионом получает сведения из более чем 30 ведомственных систем и позволяет оперативно собирать и обрабатывать данные.

ЦУР Подмосковья начал свою работу 29 декабря 2018 г. Его деятельность направлена на быстрое выявление точек напряженности в регионе, отслеживание процесса отработки проблем и контроль качества решения вопросов.

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