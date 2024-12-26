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В МФЦ Липецкой области запущено обслуживание граждан по биометрии

На основе решения «БФТ-Холдинга» «МФЦ-Капелла» в Липецкой области внедрена технология обслуживания граждан в МФЦ с использованием биометрии. Новый сервис позволяет получать госуслуги без предъявления паспорта.

Предпосылкой внедрения сервиса послужил Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. №572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). Это можно сделать в отделении банка, поддерживающего регистрацию биометрии. Также потребуется предоставить МФЦ согласие на биометрическую идентификацию. Для этого нужно отсканировать мобильным приложением «Госуслуги» QR-код, размещенный в МФЦ, и подтвердить свое согласие в приложении.

Граждане могут оформить более 200 услуг, включая открытие бизнеса, получение социальных пособий, выписок из трудовой книжки, а также замену водительского удостоверения. При посещении МФЦ заявитель проходит идентификацию с помощью терминала, установленного на рабочем месте сотрудника: оператор МФЦ запускает терминал, для того чтобы заявитель в него посмотрел. Терминал «считывает» лицо и отправляет полученное фото в ЕБС. Система «узнает» лицо, проверяет наличие согласия и возвращает в АИС МФЦ данные о личности заявителя. После подтверждения личности у оператора МФЦ сформируется заполненное заявление на оказание услуги. Это значительно ускоряет процесс обслуживания при подаче заявления. Данные для подстановки в заявление поступают из цифрового профиля гражданина, созданного на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Проект реализован посредством взаимодействия АИС МФЦ Липецкой области с ЕБС и с биометрическими терминалами. АИС МФЦ Липецкой области создана на базе решения «БФТ-Холдинга» «МФЦ-Капелла».

Биометрия является дополнением к уже существующим способам идентификации. Заявитель может выбирать, как именно получать ту или иную услугу ­— по паспорту либо по биометрии. В биометрической системе каждая операция проходит через специальные алгоритмы проверки, предотвращающие подмену данных и обман системы. Биометрические данные хранятся в зашифрованном виде, изолированно от другой персональной информации и не передаются третьим лицам.

Как сообщает через пресс-службу вице-премьер Дмитрий Григоренко, обслуживание по биометрии без предъявления паспорта запущено в более чем 20 многофункциональных центрах в Ленинградской, Липецкой областях и в Челябинске. В 2025 г. планируется масштабирование проекта на другие регионы России (по данным Interfax.ru).

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