CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Безопасность ИТ в госсекторе
|

ГК «Солар»: здравоохранение больше других сфер страдает от вирусов

Четверть (25%) всех организаций, зараженных вредоносным ПО, относится к сфере здравоохранения, отмечают эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар». Таковы данные за III квартал 2024 г., собранные на сети сенсоров и ханипотов. Еще 18% сработок, указывающих на присутствие в сети вредоносов, пришлось на госсектор. В инфраструктурах обеих отраслей хранится множество персональных данных россиян, но в то же время на ИТ-периметрах организаций остается достаточно незакрытых уязвимостей. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Данные с сети сенсоров позволяют выделить индикаторы компрометации, указывающие на деятельность вредоносного ПО конкретного типа. В частности, сенсоры могут зафиксировать ВПО для майнинга криптовалют, для удаленного доступа (RAT), а также вирусы-шифровальщики, ботнеты и др.

Всего в отчетном периоде эксперты зафиксировали 1,6 млн обращений ВПО к управляющим серверам из инфраструктур предприятий в более чем 60 субъектах РФ. Топ-3 самых зараженных отраслей замыкает пищевая промышленность. Меньше всего сработок, указывающих на активность вируса в сети, в отчетном периоде было выявлено в финансовом секторе, телекоме и ИТ-индустрии — эти отрасли традиционно имеют более качественную киберзащиту.

Самой распространенной угрозой для всех сфер являются средств удаленного доступа (RAT) — они составили 26% всего выявленного ВПО. В зависимости от функциональности такие вредоносы позволяют злоумышленнику дистанционно управлять атакованной системой (менять и выгружать данные, делать скриншоты, менять настройки оборудования и т.п.).

Еще 20% — срабатывания индикаторов известных АРТ-группировок, что говорит о том, что инфраструктура подверглась целевой кибератаке профессиональных хакеров. Практически равные доли в общем объеме выявленного ВПО занимают ботнеты и стилеры (19% и 18% соответственно).

«Из года в год вредоносное ПО остается одной из ключевых угроз для компаний. И картина заражений в различных индустриях, полученная с помощью сети сенсоров в 3 квартале, в очередной раз это доказывает. Инфраструктуры организаций заражены весьма популярным вредоносным ПО, которое обычно успешно детектируется стандартными средствами защиты информационных систем. А это значит, что многим компания не хватает даже базовой защиты от кибератак, не говоря уже о сложных ИБ-решениях», — сказал аналитик центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» Илья Аюпов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

Сотовые операторы прекратят обслуживать абонентов, если у них арестованы счета

Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома»

В России сорвано строительство дизайн-центра: «Работы настолько медленные, что в срок их выполнить невозможно»

Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Российские операционные системы 2024