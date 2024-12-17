CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
|

В Сеченовском Университете разработали симулятор для обучения медиков оказанию помощи в экстренных ситуациях

Выпускница Цифровой кафедры Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработала интерактивные сценарии для медработников, позволяющие медработникам отрабатывать последовательность действий и практические навыки оказания помощи в экстренных ситуациях — при кровотечениях, отеке легких и анафилактическом шоке. Проект прошел экспертизу на участие в конкурсе Всероссийской научной школы «Медицина молодая-2024» в номинации «Цифровой прорыв» и войдет в сборник проектных работ конкурса с публикацией в РИНЦ (национальная библиографическая база данных научного цитирования). Об этом CNews сообщили представители МГМУ имени И. М. Сеченова.

Недостаток навыков, стресс и страх допустить ошибку при жизнеугрожающих состояниях у пациентов могут помешать начинающим медикам эффективно оказывать помощь, рассказала об актуальности проекта его автор, выпускница Цифровой кафедры Сеченовского Университета Юлия Колосова.

VR-тренажеры позволяют многократно отрабатывать эти навыки в безопасной виртуальной среде без использования дополнительного оборудования и расходных материалов. Это существенно сокращает финансовые издержки, повышает эффективность обучения будущих врачей и улучшает качество оказания помощи в экстренных ситуациях, уверена разработчик.

На сегодняшний день в России уже есть подобные тренировочные симуляторы для оказания первой помощи при инсульте, инфаркте, а также тренажеры для сердечно-легочной реанимации. Проект выпускницы Цифровой кафедры Первого МГМУ направлен на создание виртуальных симуляторов для отработки навыков при таких состояниях, как кровотечение, анафилактический шок и отек легких.

«Над проектом я начала работать в 2023 г., когда поступила на Цифровую кафедру Сеченовского Университета, — сказала Юлия Колосова. – Его суть заключается в создании виртуального симулятора для полного погружения обучаемых в реалистичные сценарии экстренных ситуаций. При оказании экстренной медицинской помощи пользователи будут видеть жизненные показатели виртуальных пациентов, оценивать их дыхание и другие функции, а также использовать манипуляторы для совершения необходимых действий. А виртуальные пациенты будут реагировать на эти манипуляции».

На данный момент уже разработан прототип интерактивных сценариев для индивидуальных и групповых занятий медиков первичного звена и врачей узкой специализации. Пользователи VR-симуляторов смогут работать в двух режимах — обучающем (с подсказками) и контрольном (без них). Программа также в режиме реального времени укажет на ошибки обучающихся при взаимодействии с виртуальными пациентами.

Среди других преимуществ VR-симулятора — понятный и технологичный функционал, позволяющий правильно овладеть навыком и получить оценку, мобильность системы, звуковое сопровождение. При этом стоимость программы будет в два раза ниже чем у аналогичных ИT-решений. По словам разработчика, новый симулятор будет создан уже в 2027 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Удод, «Ингосстрах»: Роботы трудятся круглосуточно и с постоянным уровнем качества

Сотовые операторы прекратят обслуживать абонентов, если у них арестованы счета

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

В России сорвано строительство дизайн-центра: «Работы настолько медленные, что в срок их выполнить невозможно»

Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Российские операционные системы 2024