«ЭРА-ГЛОНАСС» помогла водителю при тяжелой аварии

Слаженная работа госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», службы спасения «112» и спасателей Пожарно-спасательной части №29 Дебесского района помогла автомобилисту, попавшему в тяжелую аварию. Машина на скользкой дороге перевернулась и вылетела в кювет, от удара сработала кнопка SOS, подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС». За считанные секунды аварийный сигнал был автоматически передан экстренным службам. При этом решающую роль сыграли точные координаты автомобиля от системы «ЭРА-ГЛОНАСС», машина была за пределами проезжей части дороги. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС» .

По словам Даниила Королева, директора Единой дежурно-диспетчерской службы Дебесского района Удмуртской Республики, вечером пятого декабря на пульт «Системы-112» поступило сообщение о ДТП из системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Сигнал определился с правильными координатами, что позволило оперативно отреагировать на происшествие. Прибывшие на место спасатели оперативно оказали необходимую и своевременную помощь, водитель не пострадал.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич отметил, что «ЭРА-ГЛОНАСС» с максимальной эффективностью обеспечивает соблюдение правила «золотого часа» в медицине катастроф: помощь, оказанная в течение 60 минут после аварии, кратно повышает возможности спасения жизней пострадавших людей и минимизирует развитие опасных осложнений при травмах.

«Точные координаты, которые за считанные секунды передала спасателям «ЭРА-ГЛОНАСС», помогли сохранить жизнь и здоровье автомобилисту. Для нас важно, что «ЭРА-ГЛОНАСС» реальный инструмент в руках экстренных служб, который помогает исключить потерю драгоценного времени на поиск пострадавшего. Зачастую в момент аварии водители и пассажиры находятся в состоянии шока и просто не могут найти или дотянуться до своего смартфона, который мог просто улететь в разбитое окно. В целом по стране с начала года система «ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям более 80 тыс. вызовов от автомобилистов», – сказал Алексей Райкевич.