Apple Pay перестал работать в России даже с зарубежными картами

В сентябре 2025 г. ИТ-сервис Apple Pay полностью прекратил работу в России, теперь пользователи не могут привязать даже зарубежные банковские карты. Журналисты уже проверили ситуацию на разных моделях iPhone и версиях iOS, используя карты банков из Казахстана, Белоруссии и Армении.

Остановка работы ИТ-сервиса

Иностранные карты больше не добавляются в Apple Pay из России, пишет издание «Код Дурова». В некоторых случаях появляется ошибка, извещая о недоступности карты Apple Cash в этом регионе.

При попытке добавить зарубежную банковскую карту в Apple Pay пользователи в России сталкиваются с ошибкой «Сбой настройки Apple Pay». 29 сентября 2025 г. в отдельных случаях появляется уведомление о недоступности Apple Cash в регионе, несмотря на то что добавляется стандартная карта, а не электронный кошелек Apple Cash.

Apple Pay — это ИТ-система бесконтактных платежей, разработанная компанией Apple. Сервис позволяет оплачивать покупки с помощью iPhone, Apple Watch, iPad или Mac, используя технологию Near Field Communication (NFC) для передачи платежной информации. Пользователи могут привязать свои банковские карты к приложению Wallet и оплачивать товары и услуги в магазинах, приложениях и на веб-сайтах без необходимости использовать физическую карту.

Wikipedia В России перестал работать Apple Pay с зарубежными картами

Редакция «Кода Дурова» протестировала ситуацию на различных моделях iPhone и версиях iOS с использованием карт банков из Белоруссии, Армении и Казахстана. Во всех случаях при попытке привязки карты появлялась ошибка «Сбой настройки Apple Pay».

Единственный способ обойти ограничение на данный момент — использование virtual private network (VPN), но не все ИТ-сервисы позволяют успешно это сделать. Причина проблемы остается неясной. Российские карты по-прежнему нельзя добавить в Apple Pay.

Американские технологии

ИТ-системы бесконтактных платежей пользуются сегодня большой популярностью. Они позволяют оставить дома кошелек и банковскую карту и оплачивать товары и услуги со смартфона.

Одной из таких систем является Apple Pay, разработанная компанией Apple. Впервые ее запустили 20 октября 2014 г. в США. С 4 октября 2016 г. она доступна в России. За прошедшие с тех пор годы система Apple Pay на практике доказала свое удобство и безопасность.

В 2022 г. российские пользователи iPhone лишились возможности совершать бесконтактные платежи, так как Apple приостановила работу сервиса Apple Pay в России. До этого же Россия занимала второе место в мире по числу пользователей Apple Pay, уступая лишь Соединенным Штатам.

Замена Apple Pay в России

В России с 2022 г. сформировался целый набор ИТ-сервисов, которые заменяют Apple Pay.

Система быстрых платежей (СБП) — поддерживается всеми банками России. Оплата по QR-кодам без комиссии. Универсальное решение для магазинов и интернет-площадок.

SberPay — доступен через приложение «СберБанк Онлайн». Поддерживает NFC-оплату на iPhone, quick response code (QR)-коды и онлайн-платежи, о чем писал CNews.

Tinkoff Pay — работает через фирменное приложение. Как информировал CNews, поддерживает оплату через QR-коды и онлайн.

ЮMoney Pay — бывший сервис «Яндекс.Деньги». Поддержка платежей в интернете, переводов и QR-кодов.

VK Pay — интегрирован в экосистему «ВКонтакте». Подходит для покупок в приложениях и интернет-магазинах.