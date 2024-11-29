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Искусственный интеллект с точностью более 80% оценивает техническое качество маммографии

В СибГМУ завершился пилотный проект по внедрению алгоритма искусственного интеллекта в процесс оценки качества цифровых маммограмм. Сервис «Маммография.Техконтроль» от «СберМедИИ» проанализировал 1,4 тыс. маммографических изображений (350 исследований по четыре изображения) различного качества и выставил оценку их качества согласно критериям системы PGMI. Тестирование показало, что алгоритм выполняет оценку по PGMI с точностью более 80%. Об этом CNews сообщили представители «СберМедИИ».

Сервис «Маммография.Технический контроль» предназначен для улучшения качества выполнения рентгенологических исследований молочных желез. При оценке маммографических изображений применяется международная система PGMI, где Р – превосходное качество изображений, а каждая последующая буква – аббревиатура хорошего, удовлетворительного и неудовлетворительного вариантов укладки молочных желез. Алгоритм анализирует маммограммы и указывает рентген-лаборанту на неточности при выполнении исследования. Вовремя переделанное некачественное исследование делает скрининг более точным, снижая вероятность пропуска рака груди на ранней стадии.

Дмитрий Домарев, генеральный директор «СберМедИИ»: «Разработка медицинских ИИ-сервисов возможна исключительно в тесном взаимодействии с врачебным сообществом, в команде со специалистами, обладающими экспертизой на стыке технологий и здравоохранения. Пилотирование нашего сервиса в Сибирском медицинском университете – это возможность в реальных условиях оценить точность работы алгоритма. Врачи отобрали 350 исследований разного качества, модель справилась со своей задачей и указала рентген-лаборантам на критические неточности, которые могут привести к некорректному описанию снимков и пропуску патологии. Ценность внедрения подобных моделей заключается в оптимизации диагностического процесса, выравнивании качества проведенных исследований и повышении эффективности работы рентгенологических отделений».

Евгений Куликов, ректор СибГМУ: «Пилотный проект «Маммография. Технический контроль», который мы реализуем совместно с компанией «СберМедИИ», является перспективным для совершенствования диагностического процесса, обучения медицинских кадров и с целью новых научных исследований в рамках применения искусственного интеллекта в медицине. Внедрение такого сервиса в рентгенологические отделения сократит время исследования, снизит нагрузку на средний медицинский персонал и повысит точность полученных результатов, в том числе за счет снижения субъективной оценки при выполнении маммографии».

Мария Замышевская, врач-рентгенолог клиник СибГМУ, к.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России: «Рак молочной железы – это социально значимое заболевание, ранняя диагностика которого важна для снижения заболеваемости и смертности трудоспособного населения нашей страны, повышения качества жизни пациентов, снижения экономической нагрузки на государство. Роль разрабатываемой модели оценки качества маммограмм трудно переоценить, ведь она внесет значимый вклад в борьбу с раком молочной железы, способствуя реализации Нацпроекта «Здравоохранение». Уверена, что после прохождения всех необходимых тестирований и получения регистрационного удостоверения алгоритм будет использоваться во многих медицинских учреждениях регионов России, включая СибГМУ».

Игорь Чепеньков, управляющий Томским отделением Сбербанка: «Искусственный интеллект становится надежным инструментом в руках врачей, помогая увеличить скорость и улучшить качество диагностики. Пилотирование нового сервиса в СибГМУ – один из проектов в рамках сотрудничества «СберМедИИ» и Сибирского медуниверситета, направленный на оценку качества и эффективности работы ИИ-решения «Маммография. Техконтроль». Кроме того, «Сбер» продолжает помогать региону в реализации стратегии цифровой трансформации сферы здравоохранения, предлагая комплексные решения для мобильной диагностики и системы поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта».

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