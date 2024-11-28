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Ростовская область повышает уровень цифровизации системы здравоохранения с помощью решений компании «Нетрика Медицина»

Ростовская область планомерно повышает уровень цифровизации системы здравоохранения, главной целью которой являются повышение доступности и эффективности медицинской помощи для граждан. Местные органы управления здравоохранением уже сегодня применяют цифровые инструменты компании «Нетрика Медицина» для проведения глубокой аналитики процессов, улучшения качества первичных данных и ускорения передачи электронных документов из региональных систем на федеральный уровень. Об этом CNews сообщили представители «Нетрика Медицина».

В систему здравоохранения Ростовской области входят более 160 бюджетных медицинских организаций и 1,01 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, общая численность персонала – более 10 тыс. врачей и 22 тыс. средних медицинских работников. Согласно требованиям законодательства, все медицинские организации региона передают утвержденный перечень структурированных электронных медицинских документов (СЭМД) в Федеральный реестр электронных медицинских документов (РЭМД) – подсистему Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ МЗ России).

Исторически в Ростовской области существовали несколько медицинских информационных систем (МИС) разных разработчиков, данные которых необходимо было консолидировать и отправлять на федеральный уровень. Это стало возможным с помощью интеграционной платформы «N3.Здравоохранение», разработанной и внедренной специалистами компании «Нетрика Медицина». Таким образом, сегодня все региональные медицинские учреждения организовали у себя процессы передачи 65 видов СЭМД в РЭМД. По итогам первых девяти месяцев 2024 г. объем этих документов превысил 18 млн.

Благодаря работе в общей информационной среде и централизованному сбору данных медицинские организации обеспечивают повышение их точности, достоверности и единообразия. Это, в свою очередь, создает условия для улучшения качества оказания медицинской помощи: в том числе, координации расписания врачей и обеспечения полноценного сервиса дистанционной записи на прием через ЕПГУ и региональный портал здравоохранения.

В то же время объем передаваемых на федеральный уровень СЭМД, возрастает с каждым месяцем. Для оперативного выявления и устранения возникающих в ходе этого процесса ошибок органы управления здравоохранением Ростовской области используют платформу управления данными «N3.Аналитика». Ежемесячно в режиме онлайн она выявляет в среднем 216 тысяч ошибок, среди которых преимущественную долю имеют организационные и связанные с «человеческим фактором». Это позволяет руководителям оперативно формировать статистические отчеты, проводить глубокий анализ проблем, принимать меры по их решению и корректировке процессов.

Также в регионе внедрены и активно используются новые инструменты для работы с потоком СЭМД. «N3.Аналитика» дает возможность извлекать данные из СЭМД по всем их видам и редакциям, проводить различные аналитические срезы: по врачу, диагнозу, историям болезней, обращениям, данным пациентов и т. д. Например, система покажет, если определенный врач районной больницы часто и без объективных причин отправляет пациентов в областные учреждения, что создает излишнюю нагрузку на них. Также «Экстрактор данных» применяется для создания целевых витрин данных и отчетов по различным видам СЭМД.

Инструменты по регистрации данных в РЭМД ЕГИСЗ интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» позволяют более эффективно управлять регистрацией документов, оптимально настраивать очередь из СЭМД, настраивать их приоритетность. Например, организациям важно максимально быстро передавать на федеральный уровень сведения о наиболее социально значимых документах: свидетельства о рождении и о смерти, справки на оружие, направления на медико-социальную экспертизу и т. д. Если в определенном документе были выявлены и исправлены технические ошибки – в системе можно настроить правила его повторной регистрации в автоматизированном или ручном режиме.

«Менеджмент системы здравоохранения всегда осуществляется на основе медицинских данных: чем они точнее и полнее, тем выше качество оказания медицинской помощи. Благодаря аналитическим инструментам сегодня мы можем разобрать любой СЭМД и детально рассмотреть каждый его компонент. Структурируя выгрузку СЭМД, управляя их приоритизацией, мы смогли добиться значительного сокращения очереди регистрируемых в РЭМД документов», – сказал исполняющий обязанности директора ГБУ РО МИАЦ Виталий Барков.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что в последнее время региональные органы управления здравоохранением очень активно, а главное – продуктивно взаимодействуют с разработчиками МИС и специализированных медицинских платформ. Кейс Ростовской области демонстрирует, какой существенный результат приносит эта совместная работа. Проанализировать такой объем СЭМД и добиться требуемого качества документов можно только с помощью мощного, проверенного инструмента», – сказал менеджер по развитию компании «Нетрика Медицина» Евгений Мальков.

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