Минцифры ищет десятки руководителей проектов с зарплатой по 350 тысяч каждому. Кадровики говорят, что это недорого

Минцифры опубликовало два десятка вакансий в поиске руководителей различных проектов, связанных с «Госуслугами» и цифровизацией. Заработная плата у них фиксированная — 350 тыс. руб. до вычета налогов. В отрасли отмечают, что это еще не самые высокие зарплаты для таких позиций.

Работа за идею

Как выяснил CNews, Министерство цифрового развития (Минцифры) предлагает 350 тыс. руб. до вычета налогов будущим руководителям различных проектов в ведомстве. Всего вакансий с такой зарплатой 21. Это следует из вакансий, опубликованных на портале поиска кандидатов и вакансий HeadHunter.

Например, 350 тыс. руб. до вычета Минцифры предлагают будущему руководителю проекта «Цифровые сервисы для волонтеров на портале «Госуслуг». Он займется расширением возможностей для волонтеров на сервисе. Планируют добавить цифровой профиль волонтера, витрину мероприятий, где нужна их помощь, сервисы подтверждения навыков таких людей и т.д.

Столько же предлагают и руководителю проекта «Платформа по контролю за оборотом оружия и охранными услугами». Цель проекта — создание системы, обеспечивающей прослеживаемость оборота гражданского оружия, выявление аномалий в продаже и обороте оружия и патронов к нему, запуск электронной карты владельца оружия и развитие государственных услуг Росгвардии на портале «Госуслуг».

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика В Минцифры открыты привлекательные вакансии для руководителей

Руководителю проекта по развитию интернет-ресурсов Президента и Правительства России тоже предлагают 350 тыс. руб. до вычета. Столько же будет получать руководитель проекта «Цифровые сервисы записи в МФЦ на портале Госуслуг», руководитель проекта по развитию типового облачного электронного документооборота, руководителю проекта «Цифровизация сервисов и услуг в сфере управления объектами благоустройства» и т.д.

Представители Минцифры не ответили на запрос CNews, почему был установлен именно такой уровень заработной платы, а также на вопрос какая зарплата у министра.

Есть зарплаты и поменьше

Если Минцифры предлагает руководителям проектов по 350 тыс. руб. до вычета, то руководители продуктов будут получать по 250 тыс. руб.

К таковым относится руководитель продукта «Массовые надзорные сервисы Роскомнадзора». В его обязанности будет входить полный цикл управления проектом: развитие реестра блогеров.

В это входит мониторинг цифрового ландшафта и разработка актуальных, измеримых критериев популярности (пороги по аудитории, ежедневная активность, охваты) для корректной идентификации субъектов, подпадающих под регулирование, подготовка предложений по изменению и дополнению законодательства (совершенствование реестра), регулирующего деятельность блогеров. А также анализ правоприменительной практики и выявление «серых зон» для их последующего устранения.

У кандидатов при этом одни требования опыт в ИТ на схожей должности от трех лет, высшее ИТ-образование и Стрессоустойчивость, умение работать в условиях жестких сроков, аргументированно обосновывать и отстаивать решения.

Как отметило министерство в своем Telegram-канале, Минцифры, усиливает команды по действующим направлениям, открывает новые и расширяет штат. Ведомство искало 34 руководителя проектов и 135 продуктовых менеджеров и получило несколько сотен откликов.

Зарплата небольшая

«Для Москвы — это вполне релевантная зарплата для того уровня проектов, которые данный специалист будет курировать», — говорит представитель «Fplus Кадровые решения».

С ним согласна и HR-бизнес-партнер MD Audit (ГК Softline) Евгения Солонина. «Такой уровень заработной платы вполне обоснован с точки зрения текущей ситуации на рынке, — продолжает она. — Во-первых, подобные специалисты сегодня востребованы не только в коммерческих компаниях, но и в государственных структурах, где цифровая трансформация идет ускоренными темпами».

По ее словам, Минцифры вынуждена предлагать рыночные условия, чтобы привлекать сильных специалистов не только административными возможностями, но и финансовой мотивацией.

«Если оценивать стоимость позиции, то согласимся, что это немаленькая заработная плата», — говорит HRD ГК «Цифровые привычки» Оксана Юрцова. Однако она отмечает, что небольшие зарплаты на ведущих позициях приводят к текучке кадров.



«Размер оплаты труда руководителя проекта зависит от множества параметров: масштаба и стоимости проектов, уровня ответственности, количественного и качественного состава команды, используемого технологического стека, а также внутренних грейдов и системы мотивации конкретной организации», — отметила Ярославна Волынская, руководитель рекрутмента ГК «КОРУС Консалтинг».



Судя по HeadHunter, всего в Москве ищут 6,3 тыс. руководителей проектов. И только 681 вакансия предлагает не меньшие зарплаты, чем Минцифры. А по данным DreamJob, средняя зарплата по должности руководитель проектов в России за 2025 г. составляет 185 тыс. руб. Минимальная зафиксированная зарплата составляет 80 тыс. руб., максимальная — 600 тыс. руб.