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Simetra обновила платформу для транспортного планирования RITM³ в Челябинске

Разработчик платформы для транспортного планирования RITM³ — группа компаний Simetra — обновила свое решение в Челябинске, значительно расширив пул инструментов для решения задач транспортной политики. Новая версия включает в себя шесть новых модулей, в том числе цифровой двойник, электронную КСОДД и геоинформационную систему сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных (ГИС). Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Впервые платформа RITM³ была поставлена в Челябинск в 2019 г. в рамках подготовки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города. Поступательное развитие транспортной инфраструктуры и развития территории в целом потребовало расширения функциональных возможностей RITM³ за счет подключения дополнительных модулей.

Обновление программного обеспечения RITM³ для Челябинска включает в себя модули, ориентированные на комплексный сбор, хранение, анализ и визуализацию данных об улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуре города. Новая версия решения расширит возможности управления транспортными потоками и повысит качество городского планирования.

В обновленной версии появились модули цифрового двойника, транспортного прогнозирования и моделирования, светофорного регулирования и контроля эффективности ИТС.

Усиленная последними версиями модулей, платформа обеспечит широкий набор инструментов для управления дорожно-транспортной инфраструктурой, а также формирования прогнозов на основе данных. Вся собранная информация будет отображаться в удобном виде. Данные могут аккумулироваться на карте в формате виджетов, списком или на тепловой карте как за определенный временной период, так и в реальном времени. Модуль также позволяет формировать дашборд по работе элементов системы с отображением необходимой пользователю информации.

«Платформа RITM³ после обновления станет более эффективной, гибкой и удобной для решения задач в области транспортного управления и планирования городской инфраструктуры. Наше долгосрочное сотрудничество с Челябинском позволяет городу стратегически подходить к планированию транспортной политики и принимать своевременные и компетентные решения, подкрепленные данными», – Андрей Прохоров, технический директор компании Simetra.

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