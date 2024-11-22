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АО «ГЛОНАСС» и «Ступор» совместно займутся развитием технологий для ускорения внедрения гражданских авиабеспилотников

Интеграция сервисов на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» по мониторингу беспилотников с технологиями контроля неба, реализуемыми компанией «Ступор», улучшит ситуационную осведомлённость органов государственной власти о полетах гражданских беспилотных воздушных судов. Соглашение о сотрудничестве для реализации такого пилотного проекта заключили генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич и генеральный директор ООО «Ступор» Дмитрий Воронцов. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Интеграция платформы мониторинга различных видов транспорта на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» с гражданскими технологиями контроля неба — важный шаг к безопасному и эффективному использованию беспилотных летательных аппаратов в стране. АО «ГЛОНАСС» работает над обеспечением прозрачности, ситуационной осведомлённости и возможности идентифицировать объект в воздухе — это поспособствует снятию существующих ограничений на использование беспилотной авиации в нашей стране», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«Компания «Ступор» совместно с АО «ГЛОНАСС» считает, что организация контролируемого воздушного движения БВС в рамках концепции открытого неба невозможна без объективного и необъективного контроля безопасности воздушного движения, который мы способны реализовывать В настоящий момент мы способны получать данные от систем как объективного, так и необъективного контроля, анализировать, систематизировать и выводить их в Единый ситуационный центр в рамках контроля и безопасности воздушного движения БАС на всей территории Российской Федерации, а случае выявленных нарушений, принуждать средства БАС к посадке», – сказал генеральный директор ООО «Ступор» Дмитрий Воронцов.

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