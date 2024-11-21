ДИТ Москвы рассказал, какие услуги и сервисы в сфере ЖКХ доступны горожанам на портале mos.ru

Портал mos.ru ежедневно помогает москвичам поддерживать порядок в доме, подъезде и во дворе. Благодаря цифровым услугам и сервисам жители столицы могут оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), вызвать мастера, если случилась поломка, избавиться от ненужной бытовой техники и многое другое. В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, какие возможности есть у горожан для решения бытовых вопросов на mos.ru.

«На портале mos.ru широко представлены услуги и сервисы, которые помогают москвичам решать бытовые вопросы. Они доступны в любое время: оплатить счета и передать показания приборов учета можно в свободную минуту, обратиться за помощью в единый диспетчерский центр – именно в тот момент, когда случилась поломка, а поверку счетчиков и вывоз ненужных вещей специалисты проведут тогда, когда это удобно самому горожанину. Все это делает заботу о комфорте и уюте в доме максимально простой и быстрой: то, на что раньше могло уходить от нескольких часов до нескольких дней, теперь можно сделать в несколько кликов на портале mos.ru», – сказала Ирина Томсинова, заместитель директора департамента системы государственных услуг в Департаменте информационных технологий города Москвы.

Все бытовые услуги и сервисы можно найти на портале mos.ru в каталоге услуг. Для этого нужно выбрать раздел «Жилье, недвижимость, земля» и перейти в подраздел «ЖКУ, обслуживание жилья».

Например, иногда возникают ситуации, когда что-то в доме или квартире выходит из строя. Уже более трех лет для устранения таких неполадок москвичи пользуются сервисом «Вызов мастера». С его помощью в любое удобное время можно обратиться в единый диспетчерский центр и оставить заявку на замену лампочки в подъезде, прочистку мусоропровода или, например, ремонт входной двери в квартире. Пользователи портала mos.ru могут подать заявку на устранение 280 типов дефектов. Около 80% заявок выполняются в день обращения.

Если вещь починить уже невозможно, избавиться от нее поможет сервис «Вывоз ненужных вещей». За один раз можно вывезти неограниченное количество предметов. Как ранее отметил Сергей Собянин, жители города могут отправить на экологичную утилизацию и переработку практически все: от мелкой бытовой техники и макулатуры до пианино и автомобилей. С полным списком предметов можно ознакомиться на странице сервиса. С октября 2021 г. специалисты выполнили уже более 84 тыс. заявок. Только с начала 2024 г. на переработку отправили более 890 тонн вещей.

Благодаря технологиям горожане могут онлайн передавать показания счетчиков воды и тепла, а также приборов учета электроэнергии на mos.ru. Здесь же можно просматривать архив переданных показаний и отслеживать момент, когда необходимо будет сделать поверку счетчиков. Подать заявку на проведение поверки также можно с помощью удобного цифрового сервиса. Процедуру проводят аккредитованные организации-партнеры. При выявлении неисправности прибора специалист составляет акт с предписанием его замены. По завершении работы мастер предоставит необходимые документы – их нужно передать в управляющую организацию. Это можно сделать в электронном виде с помощью сервиса «Подача сведений о поверке или вводе водосчетчиков в эксплуатацию после замены, демонтажа или пропуска срока поверки».

Оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги москвичам помогает сервис «Мои платежи» на mos.ru. Пользователям не надо искать и оплачивать счета по отдельности, каждый раз заново вводя сведения для оплаты. Сервис автоматически находит неоплаченные счета по реквизитам документов, если у пользователя есть стандартная или полная учетная запись, а в личном кабинете указаны адрес, код плательщика или лицевой счет. Внести платежи за воду и электроэнергию, пополнить баланс домашнего телефона, оплатить единый платежный документ – все это можно в рамках одного сервиса на портале mos.ru. Подробнее о том, как пользоваться сервисом «Мои платежи», можно прочитать в специальной инструкции.

Кроме того, на портале можно оставить заявку на расчет и перерасчет жилищно-коммунальных платежей. Онлайн-услуга позволяет дистанционно открыть лицевой счет жилого помещения, если в квартире единственный правообладатель, изменить данные о собственнике, скорректировать площадь жилого помещения в связи с перепланировкой. Также в цифровом формате горожане могут подать заявление на разделение или объединение платежей за ЖКУ по решению суда. Воспользоваться услугой могут жители домов, которые обслуживают управляющие компании, заключившие соответствующий договор с центрами госуслуг «Мои документы».

Если у жителя есть вопросы об оплате ЖКУ, на портале mos.ru есть возможность записаться на онлайн-консультацию. С любого цифрового устройства и не выходя из дома москвичи могут получить ответы на вопросы о разделении или объединении счетов за ЖКУ и отображении информации о доли собственности в документах жилищного учета, уточнить причины возникновения задолженности и сведения о начислениях по единому платежному документу, а также узнать о возможности перерасчета платежей с учетом льгот за прошлый период. Специалисты подробно проконсультируют по этим вопросам, если начисление платежей в доме пользователя производят управляющие компании, которые заключили договор с центрами госуслуг «Мои документы».

Жители столицы, которые имеют право на получение субсидии на оплату ЖКУ, могут подать заявку на ее оформление при помощи онлайн-услуги на портале mos.ru. Помимо нее, некоторые категории горожан, например ветераны труда, люди с инвалидностью, почетные доноры Москвы и многодетные семьи, могут оформить льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг и связи. Для этого нужно воспользоваться услугой «Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ и услуг связи». Подробнее о скидках на оплату жилого помещения, ЖКУ и услуг связи можно прочитать в инструкции на mos.ru.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».