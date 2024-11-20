Наталья Сергунина: С начала года к столичным онлайн-сервисам для малого бизнеса обратились 127 тысяч раз

На столичном портале «Малый бизнес Москвы» собрано свыше 35 онлайн-сервисов для начинающих и действующих предпринимателей, сообщила заммэра Наталья Сергунина. С их помощью можно выбрать нишу, оценить перспективы и подготовить документы для регистрации своего дела, а также подобрать помещение и узнать о мерах финансовой поддержки.

«С начала года представители малого и среднего предпринимательства воспользовались городскими онлайн-сервисами 127 тысяч раз. Это почти на 20% больше, чем за тот же период 2023-г.», — сказала Наталья Сергунина.

Чаще всего представители делового сообщества обращались к «Законодательному бизнес-дайджесту». В нем собраны свежие правовые новости, нормативные акты и законопроекты. Интерес к проекту вырос в семь раз, с января подборку посмотрели 34 тыс. человек.

На втором месте — услуга «Проверь законность вывески». Ею воспользовались 27,5 тыс. раз — на 20% больше, чем за тот же период 2023 г. Она помогает узнать, есть ли нарушения в размещении рекламной конструкции и в какие сроки их необходимо устранить.

Порядка 14 тыс. обращений обработал онлайн-сервис «Проверка контрагентов». Он позволяет оценить надежность потенциальных партнеров перед заключением сделки. Чтобы получить подробную информацию о компании — от бухгалтерской и финансовой отчетности до наличия арбитражных дел, — нужно указать ее наименование, ИНН, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или ОГРНИП.

Кроме того, предприниматели более шести тыс. раз бронировали места для работы с помощью услуги «Запись в бесплатный коворкинг».

Среди начинающих предпринимателей самым востребованным оказался сервис «Бизнес-боксы». Он объединяет бесплатные предложения для запуска своего дела: от подключения онлайн-бухгалтерии до создания сайта. С начала года им воспользовались около пяти тыс. раз — втрое больше, чем годом ранее.

Поддержка бизнеса в столице оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».