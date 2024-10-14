Онлайн-услугу для будущих опекунов улучшили в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области упростили онлайн-форму заявления на услугу по назначению опекуном и распоряжению имуществом совершеннолетнего подопечного. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Электронная форма подачи заявки стала еще удобнее. Так, если двое жителей планируют стать опекунами, то второму пользователю портала в личный кабинет поступит согласие на совместную подачу заявления. Таким образом, не придется заполнять заявление повторно. Кроме того, к услуге подключен сервис автоматического расчета периода для предоставления справок о доходах», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Назначение опекуном (попечителем) и распоряжение имуществом совершеннолетнего подопечного» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Усыновление и опека». Чтобы оформить ее, следует авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы.

Ответ поступит в личный кабинет в течение девяти рабочих дней.