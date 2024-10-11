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​В НИУ МЭИ открыли информационную зону Системного оператора Единой энергетической системы

11 октября 2024 г.а в НИУ «МЭИ» прошел День Системного оператора Единой энергетической системы, в рамках которого состоялось торжественное открытие информационной зоны Системного оператора. Об этом CNews сообщили представители МЭИ.

Информационная зона дает полное представление о деятельности Системного оператора и в режиме реального времени предоставляет студентам НИУ МЭИ информацию о вакансиях и событиях Системного оператора Единой энергетической системы. Интерактивный стенд оборудован современными мультимедийными системами, которые позволят студентам лучше понимать процессы, происходящие в энергосистеме страны.

«Сотрудничество с ведущими компаниями отрасли — это не просто шаг вперед, а необходимое условие для формирования компетенций будущих инженеров-энергетиков. Практический опыт и возможность решать актуальные задачи, стоящие перед отраслью, являются основополагающими в процессе обучения. Мы уверены, что наша совместная работа с Системным оператором создаст принципы, которые не только обогатят образовательный процесс, но и обеспечат нашим студентам уникальные возможности для профессионального роста», — сказал ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев.

На открытии также были представлены инновационные технологии и разработки, используемые в работе Системного оператора и обсуждены вопросы взаимодействия и развития сотрудничества организаций. Ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев и председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий подписали план мероприятий по развитию сотрудничества на 2024-2025 гг. между АО «СО ЕЭС» и НИУ МЭИ.

«Сегодня в стенах института электроэнергетики МЭИ открыли информационную площадку Системного оператора, которая станет источником новых знаний для студентов о системе оперативно-диспетчерского управления, возможностях трудоустройства и программах для молодежи, реализуемых Системным оператором. Я уверен, что дальнейшее расширение и укрепление нашего взаимодействия с МЭИ поможет сделать процесс подготовки кадров для всей электроэнергетической отрасли еще более эффективным», — сказал председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.

В рамках встречи представители Системного оператора ответили на вопросы студентов и сотрудников НИУ МЭИ, а также провели мини-лекции о проектах для молодых специалистов.

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