Социальный фонд потратит полмиллиарда на скупку сотен серверов для развития своих подсистем

Фонд пенсионного и социального страхования России приобретает 151 сервер и сопутствующее программное обеспечение для поддержания и развития подсистемы «Управление событиями информационной безопасности». Эта подсистема входит в состав автоматизированной системы «Технический центр мониторинга информационной безопасности».



Закупка оборудования

Как выяснил CNews, Фонд пенсионного и социального страхования России (СФР) покупает 151 сервер и различное программное обеспечение для модернизации своих систем.

Техническое задание для выполнения работ опубликовано на сайте госзакупок 15 сентября 2025 г. Прием заявок для участие в электронном аукционе закончится 1 октября. Выборы поставщика назначены на 3 октября 2025 г. Начальная сумма контракта — 570 млн руб., но она может измениться в ходе проведения торгов.

Как указано в документах, целью проекта является обеспечение функционирования и развитие подсистемы «Управление событиями информационной безопасности» в составе автоматизированной системы «Технический центр мониторинга информационной безопасности».

Основанием для осуществления закупки послужил ряд ключевых нормативных актов, включая Федеральный закон № 236-ФЗ, постановление Правительства России «№ 451», а также распоряжение «Правления ПФР № 250р». Технические требования к объекту закупки разработаны в строгом соответствии с национальными и межгосударственными стандартами, такими как «ГОСТ Р 50922-2006», «ГОСТ Р 51583-2014», «ГОСТ 34.201-2020» и другими, что подчеркивает высокий уровень требований к надежности и безопасности поставляемых решений.

Подробности закупки

В рамках проекта планируется поставка, установка и настройка большого количества техники. Будет закуплен 151 сервер шести разных конфигураций, каждая из которых специализируется на конкретных задачах.

Серверы первого типа (7 единиц) оснащены двумя 20-ядерными процессорами, что дает 280 вычислительных ядер в сумме. Оперативная память этой группы — не менее 7 терабайт.

Серверы второго типа (19 единиц) и третьего типа (20 единиц) мощнее, у них 32-ядерные процессоры.

Серверы четвертого типа (39 единиц) обладают 38-ядерным процессорам и более 15 терабайтам RAM. Также будут поставлены 65 серверов пятого типа с двумя 12 ядерными процессорами и один высокопроизводительный сервер типа 6 для решения сложных задач.

Все оборудование должно быть отказоустойчивым и работать без перебоев. Серверы — стоечные, с дублированными блоками питания и резервированием N+1. Такая же система предусмотрена для систем охлаждения. Для хранения данных используются аппаратные RAID-контроллеры с кэш-памятью, устойчивой к сбоям питания, и поддержкой различных типов дисковых массивов: RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60. В арсенале накопители SSD с интерфейсами SATA и SAS и емкие HDD со скоростью вращения 10 тыс. оборотов в минуту.

Для управления вычислительными ресурсами закупят программное обеспечение: 95 лицензий на серверную виртуализацию, 522 лицензии на операционные системы для виртуальных серверов и 75 лицензий для физических серверов.

Ранее модернизировался центр кибербезопасности

Как ранее сообщал CNews, в августе 2025 г. СФР покупал ПО «Контур информационной безопасности СерчИнформ» для модернизации ключевого компонента автоматизированной системы «Технический центр мониторинга информационной безопасности» (ТЦМИБ). На работы было выделено 150 млн руб.

Автоматизированная система ТЦМИБ выполняет критически важную функцию непрерывного контроля защищенности информационных систем СФР.

Исполнителю контракта предстояло в сжатые сроки, не позднее 45 рабочих дней с момента заключения государственного контракта, обеспечить передачу СФР прав использования конкретных модулей ПО КИБ «СерчИнформ» версии 5.2.

Центральным элементом закупки являлась лицензия на подсистему контроля, рассчитанная на 5 тыс. активных пользователей. Дополнительно были приобретены права на ключевые компоненты, включая модуль анализа файлов FileAuditor (лицензия на рабочую станцию), модуль оптического распознавания символов OCR, а также подсистему контентного анализа AlertCenter и подсистему принятия решений Report Center, каждая из которых лицензировалась для работы на семи узлах (серверах).

В мае 2024 г. СФР также закупал лицензии защитного ПО. В рамках тендера, служба покупала пять различных программ российского разработчика Usergate: Security Updates, Advanced Threat Protection, UserGate Log Analyzer и UserGate Management Center. Этот софт предназначен для обеспечения информационной безопасности корпоративной сети.

Покупались и ПО Positive Technologies и EFROS. СФР также закупал лицензии для программы MaxPatrol Security Information and Event Management и ее компонентов: MaxPatrol SIEM Server, MaxPatrol VM Server и MaxPatrol VM для выявления уязвимостей.