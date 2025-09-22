QR-коды возвращаются. Россияне будут массово показывать их для подтверждения личности. Опрос

В России возвращаются QR-коды, которые нужно будет показывать на входе в те или иные места. Но, в отличие от ковидного периода, теперь это можно делать добровольно — коды заменят собой паспорт гражданина России при входе в музеи, в кино, а также на почте и в пунктах выдачи, при покупке товаров для взрослых. Получить код можно будет, как и почти шесть лет назад, на «Госуслугах».

QR-код гражданина России

Россияне получат возможность реже носить с собой паспорт — теперь в ряде ситуаций вместо него можно будет показывать специальный QR-код, пишет Forbes. Получить его можно будет в личном кабинете на «Госуслугах».

Небольшой код на экране смартфона пригодится для прохода в музей или кинотеатр, для отправки и получения посылок, а также для предъявления охране офисного центра, если у него есть собственная пропускная система. QR-код заменит россиянам паспорт еще и при покупке товаров из категории «18+».

Власти сообщают, новая функция заработает «в ближайшем будущем».

Техническая реализация

Чтобы иметь возможность показывать QR-код вместо паспорта, для начала потребуется зарегистрироваться на «Госуслугах».

Сгенерировать код можно будет через встроенный в «Госуслуги» новый сервис «ГосДоки». Законность этого кода подтверждена постановлением Правительства России. Использование QR-кода — исключительно добровольное. Бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений.

Российские власти давно ищут цифровую альтернативу бумажному паспорту гражданина России. Как сообщал CNews, еще в ноябре 2018 г. высказывалась инициатива по предъявлению специального мобильного приложения не только вместо паспорта, но и вместо прав. А сама идея существует с 2013 г.

Затея с QR-кодом тоже не нова. CNews писал, что впервые о ней заговорили в декабре 2023 г.

Дальше будет больше

Действующее в России законодательство по состоянию на сентябрь 2025 г. не запрещало гражданам выходить на улицу без паспорта. Главный документ гражданина России, лежащий дома, имеет меньше шансов потеряться, испортиться или быть украденным.

В некоторых жизненных ситуациях, например, при отправке посылки на «Почте России», паспорт все еще требуется. В этой организации дозволяется отправлять и получать посылки с использованием электронной подписи, однако не каждый готов оформлять ее, особенно на фоне регулярных сообщений о мошенничестве с ней.

Пост в Telegram-канале Минцифры

По всей видимости, именно для таких случаев и был реализован заменитель паспорта в виде QR-кода. Однако список мест, где можно его применить, пока очень сильно ограничен — не все россияне на ежедневной основе покупают товары для взрослых и посещают бизнес-центры с пропускной системой.

Власти обещают в обозримой перспективе распространение действие QR-кода на многофункциональные центры (МФЦ), гостиницы, частные медклиники и салоны операторов связи. Также в публикации в официальном Telegram-канале Минцифры упомянуты некие «организации финансового сектора», но нет пояснения, кто к ним относится.

Безопасная безопасность

Пока нельзя исключать, что под «организациями финансового сектора» подразумеваются, в том числе, и микрофинансовые организации. В этом случае существует отличная от нуля вероятность, что мошенники могут воспользоваться возможностью оформить займ в МФО по чужому QR-коду. Согласно информации из открытых источников, случаи получения денег по чужим паспортам в таких организациях нередки.

Взлом пользовательских профилей на «Госуслугах» — тоже частое явление. В июне 2025 г. агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России сообщало, что по итогам 2024 г. количество преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, выросло почти втрое. Примерно 90% из них были связаны именно со взломами аккаунтов на «Госуслугах».

«Неправомерный доступ к учетным записям пользователей "Госуслуг" составляет около 90% всех зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации – прим. CNews)», – сказали агентству представители пресс-центра российского МВД.