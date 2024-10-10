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Умный сервис поможет рассчитать доход при оформлении экстренной социальной помощи в Подмосковье

На региональном портале продолжается обновление электронных услуг. Теперь к онлайн-услуге по оформлению экстренной помощи подключен умный сервис, который позволяет предварительно рассчитать уровень среднедушевого дохода семьи. Так, если доход на каждого члена семьи превышает прожиточный минимум, то пользователю будет направлено уведомление. Новый сервис позволит сократить количество отказов в предоставлении услуги. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Оформить экстренную социальную помощь стало проще, теперь при подаче электронного заявления можно самостоятельно рассчитать доход семьи. Мы запустили такой цифровой сервис для удобства наших жителей. Отмечу, что с начала года за льготой обратились свыше 33 тысяч жителей, нуждающихся в помощи», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития Подмосковья отметили, что ежегодно эту меру поддержки оформляют свыше 40 тыс. жителей, а в бюджете этого года на нее предусмотрено более 517 млн руб.

Услуга «Оказание экстренной социальной помощи» доступна на региональном портале для жителей, которые оказались в трудной жизненной ситуации: инвалидность, безработица, малообеспеченность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, повреждение жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий и т.д. Получить экстренную соцпомощь можно один раз в год.

Чтобы оформить услугу, необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Новый сервис, который подключили к заявлению, позволяет предварительно рассчитать среднедушевой доход семьи. При расчете учитывается доход за три календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявки. Например, если заявление подается в октябре, то учитывают доход за июнь, июль и август.

Напомним, на портале госуслуг Подмосковья доступно более 380 услуг и функций.

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