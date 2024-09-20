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В Подмосковье запущен чат-бот для предпринимателей

Чат-бот «Предприниматель Подмосковья» консультирует по актуальным вопросам бизнес-сферы. В нем также есть шаблоны документов, полезные ссылки и алгоритмы действий в различных ситуациях. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Об этом CNews сообщили представители министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Цифровой консультант предоставляет предпринимателям актуальную информацию в удобном и доступном формате. Бот начал свою работу в начале 2024 г. Наиболее популярными темами обращений стали «услуги для бизнеса», «финансовая поддержка» и «календарь субсидий для бизнеса», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

С помощью чат-бота «Предприниматель Подмосковья» пользователи могут получить информацию о последних изменениях в законодательстве, порядке и сроках проведения конкурсов, событиях в предпринимательской среде региона, о мерах финансовой поддержки бизнеса, льготах, грантах и субсидиях.

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