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Отечественный компьютер с криптографией и симулятор бионического зрения: в 5G-демоцентре представили еще девять инноваций

19 сентября в павильоне «Умный город» на ВДНХ разработчики технологических решений представили свои проекты и результаты тестирования в столичной 5G-лаборатории. Об этом CNews сообщили представители столичного Департамента информационных технологий.

В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, что его участниками стали девять компаний, которые продемонстрировали решения с использованием искусственного интеллекта, виртуальной реальности и новых технологий связи.

«Столичный демоцентр работает уже почти четыре года. За это время тестирование решений провели порядка 40 крупных компаний, стартапов и предпринимателей. Их задача – проверить, насколько эффективны будут разработки в сетях 5G. А городу важно поддержать технологические компании, дать возможность опробовать инновации в сетях нового поколения связи, чтобы компании могли предложить городу доработанные, безопасные, эффективные и готовые решения для здравоохранения, образования, транспорта и других ключевых отраслей», – сказал Дмитрий Головин, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

Прошло тестирование различных разработок. Среди них VR-симулятор бионического зрения «Сенсор-Тех». С помощью VR-очков, камеры и специального программного обеспечения он позволяет реабилитологу понять, как увидит этот мир незрячий пациент с бионическим зрением после вживления нейроимпланта. Таким образом VR-симулятор поможет впервые оценить эффективность алгоритма для создания понятного изображения окружающего мира для пациентов с потерей зрения.

Еще одна медицинская разработка – прибор RaDoTech, который проводит мониторинг здоровья 12 органов и семь систем человека за две минуты. Для этого устройство необходимо по очереди прикладывать к определенным точкам на теле человека. Прибор измеряет электрическое сопротивление, а полученные результаты обрабатываются и отражаются в мобильном приложении. RaDoTech помогает не только удобно наблюдать за динамикой здоровья, но и узнавать заранее об отклонениях и изменениях в организме.

Другое решение, протестированное в лаборатории, – отечественный персональный компьютер-моноблок «СЭВТ» с сенсорным экраном. Он работает на базе процессора семейства «Байкал». В его программном обеспечении применяется российская криптография. В рамках тестирования в моноблок был успешно интегрирован 5G-модуль и проверены ключевые сервисы.

Также в демоцентре тестируют платформу со скользящей поверхностью «Спорта» для очков виртуальной реальности. Платформа в совокупности с датчиками движения позволяет контролировать и синхронизировать реальные движения и виртуальное изображение. На платформе человек может безопасно прыгать и приседать, не боясь упасть или потеряться в пространстве. Специальное покрытие предусматривает свободное цифровое перемещение в формате 360.

Среди других проектов – автономный робот для инвентаризаций Michelle. Он самостоятельно проводит учет предметов, ищет определенный товар на полках, а еще анализирует наиболее привлекательное для покупателей расположение ассортимента и прогнозирует спрос. Робот проводит инвентаризацию даже при наличии препятствий, например, если мимо проходят люди или стеллаж загораживает небольшая коробка.

Еще одно решение — система с использованием искусственного интеллекта AI Srectr. Она предназначена для проведения инспекций поверхностных дефектов неметаллических материалов.

Еще несколько разработок связаны с применением технологии связи пятого поколения для квадрокоптеров. Например, программный комплекс «Сверх» позволяет управлять роем миниатюрных автономных аппаратов, используя сети связи 5G, навигацию по aruco-маркерам и нейросеть для распознавания объектов. Благодаря искусственному интеллекту и компьютеру на борту летательных аппаратов решение можно использовать для проведения обследований внутри помещений, где невозможно использовать большие квадрокоптеры из-за сложности маневрирования.

Помимо этого, в демоцентре протестировали еще два решения с применением квадрокоптеров: система с искусственным интеллектом для распознавания оборудования связи и технического осмотра инфраструктуры «Эйрспектор», а также программное обеспечение «Роболет», которое помогает удаленно управлять и устанавливать соединение с квадрокоптером по сети 5G.

В 5G-демоцентре ДИТ Москвы предоставляет разработчикам доступ к сетям 5G, необходимое для работы оборудование и полную техническую поддержку. Связь пятого поколения в разы увеличивает скорость передачи и обработки данных. Это помогает развивать умные устройства и совершенствовать сервисы.

Представленные разработки проходят тестирование с использованием связи 5G в рамках программы пилотного тестирования Агентства инноваций Москвы.

«Программа пилотного тестирования инноваций работает в столице уже четыре года. Программа дает возможность стартапам и технологическим компаниям провести испытание своей разработки на площадках города. Одной из таких площадок с момента своего основания стал 5G-демоцентр. Здесь проходят тестирование высокотехнологичные разработки из самых разных отраслей, способные в перспективе изменить жизнь горожан с помощью передовых инноваций. После пилотирования многие разработки выходят на рынок и закупаются городом», – сказала Анна Чунина, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы.

Прием заявок через программу пилотного тестирования инноваций на испытания в 2024 г. продолжится.

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