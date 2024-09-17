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«ЭРА-ГЛОНАСС» передала экстренным службам свыше 400 тысяч аварийных вызовов от автомобилистов России

Количество аварийных вызовов, переданных спасателям за время работы госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», достигло отметки в 403 тыс. сообщений. Благодаря цифровому обмену данными со всеми действующими в стране «Системами-112» устройство вызова экстренных оперативных служб, подключённое к «ЭРА-ГЛОНАСС», в среднем за 19 секунд передает спасателям точные координаты и общие характеристики попавшего в ДТП автомобиля. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

В 81% случаев умное устройство в машине срабатывает в автоматическом режиме, что свидетельствует о высокой тяжести аварии, когда водители и пассажиры не могут вызвать помощь самостоятельно. Примерно 4% вызовов, поступающих через «ЭРА-ГЛОНАСС», не относятся к ДТП. Водители используют кнопку SOS в качестве инструмента взаимопомощи, в частности, если стали очевидцами различных происшествий в пути.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич отметил, что на сегодняшний день к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено 11,5 млн автомобилей. Прирост показателя с начала этого года превысил 1,3 млн машин. Увеличение количества подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобилей повышает безопасность все большего числа водителей, пассажиров и пешеходов на дорогах страны.

«Ежегодно «ЭРА-ГЛОНАСС» спасает тысячи жизней людей. Госинформсистема способствует соблюдению правила «золотого часа» в медицине катастроф: помощь, оказанная в течение первых 60 минут после аварии, кратно повышает шансы спасения жизней пострадавших людей и минимизирует развитие опасных осложнений при травмах», — сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Истории спасения и статистика за девять лет работы системы подтверждают, что подключение транспортных средств к «ЭРА-ГЛОНАСС» стало эффективным цифровым инструментом повышения безопасности миллионов пользователей транспорта и достижения национальных целей развития, определённых Президентом России на период 2030-2036 гг., в части снижения смертности при ДТП.

Более половины сообщений система приняла с территорий, удаленных от крупных населенных пунктов больше чем на 30 км, что увеличивает ценность каждой минуты для ускорения реагирования спасателей. В девяти из 10 случаев вызовы через «ЭРА-ГЛОНАСС» не дублировались из других источников — с мобильных телефонов свидетелей.

Минувшим летом госинформсистема спасла жизни пострадавших при тяжелой аварии в Сочи. Автомобиль, в котором находились полуторогодовалый ребенок и две женщины, сорвался с извилистой дороги в кювет и повис на дереве. От удара в машине автоматически сработала кнопка SOS, подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС». За считанные секунды система передала данные об аварии спасателям, которые оперативно выдвинулись на место и вызволили пострадавших.

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