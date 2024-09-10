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В Татарстане выступили с инициативой создания первого Центра компетенций по цифровой поддержке скорой помощи в регионах

Центр компетенций организационной и цифровой поддержки служб скорой медицинской помощи и центров медицины катастроф предлагается открыть в Татарстане. Идея создания центра прорабатывается на базе татарстанской службы скорой медицинской помощи, центр будет призван решать задачи цифровизации и методической поддержки работы скорых по всей стране. Проект должен быть реализован при участии РМИАЦ, Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Министерства цифрового развития РТ и компании ICL Soft. Об этом CNews сообщили представители ICL Soft.

«К нам часто обращаются коллеги из других регионов, все активно обмениваются опытом перехода на единые системы управления Скорой медицинской помощью. Помимо дискуссий на профильных мероприятиях и работы по объединению служб в своих регионах, назрела необходимость дать единый центр поддержки и объединения знаний, передачи передового опыта. Тем более что Казань и Татарстан являются родным регионом компании-разработчика и совместной площадкой инноваций в продукте с коллегами из Минздрава и Минцифры», — сказал директор по развитию ICL Soft Антон Башкирев.

В числе главных задач Центра компетенций — методическое сопровождение региональных служб скорой помощи, разработка дорожной карты цифровизации, создание учебного центра подготовки кадров диспетчерского состава, подбор наиболее эффективных и зрелых решений, соответствующих принципам импортонезависимости, поддержка внедрений с последующим сопровождением и помощью в развитии региональных систем.

Проект инициируется во исполнении приказа Министерства здравоохранения России от 2.10.2019 «Об утверждении ведомственной целевой программы “Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф”».

Ранее централизация службы скорой медицинской помощи на базе татарстанской АСУ «Скорая помощь» была успешно проведена в семи субъектах России: Калининградской, Кемеровской, Курской, Мурманской, Оренбургской областях, в Республике Марий Эл и Чувашской Республике.

По итогам 2023 г. пять регионов, использующих АСУ «Скорая помощь» в качестве региональной системы управления, вошли в список лучших субъектов Российской Федерации по показателю «Доля СЭМД “Карта вызова скорой помощи”» относительно количества случаев оказания скорой медицинской помощи.

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