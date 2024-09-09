Центры госуслуг «Мои документы» Санкт-Петербурга помогают жителям освоить ОС Astra Linux

«Группа Астра» и центры госуслуг «Мои документы» Санкт-Петербурга развивают сотрудничество. В каждом из 68 МФЦ установлены автоматизированные рабочие места сектора пользовательского сопровождения (АРМ СПС) под управлением ОС Astra Linux. Всего их сейчас 107 шт. Кроме того, в пяти центрах оборудованы учебные классы на пять-шесть компьютеров под управлением ОС Astra Linux. Здесь проводятся занятия для жителей по цифровой грамотности, преподаются базовые знания информационной безопасности и защиты информации. Обучающиеся приобретают навыки работы с отечественными ИТ-продуктами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

АРМ СПС предназначены для самостоятельного обращения граждан за государственными, муниципальными и другими сопутствующими услугами, и сервисами. Фактически АРМ СПС – это общедоступное автоматизированное рабочее место для всех желающих самостоятельно получить доступ к определенным информационным ресурсам, необходимым для получения госуслуги. С АРМ СПС осуществляется сбор статистики посещений информационных ресурсов для дальнейшего подсчета количества обращений граждан и оценки работы специалистов, оказывающих им содействие. Встроенная графическая оболочка на данных компьютерах стилизована под фирменный корпоративный стиль бренда «Мои документы». Объем обращений за государственными и муниципальными услугами через АРМ СПС составляет свыше 13% от общего числа обращений в МФЦ.

В центрах госуслуг города серверная инфраструктура также функционирует на ОС Astra Linux 1.7 (планируется перевод на версию 1.8) для централизованного управления пулом машин и сбора статистики обращений (посещений интернет-ресурсов) с сектора пользовательского сопровождения. Помимо этого, на данный момент в МФЦ Санкт-Петербурга осуществляется опытная эксплуатация ALD Pro с целью ввода домена в промышленную эксплуатацию при успешных испытаниях ОС Astra Linux версии 1.8.

«Безопасность персональных данных заявителей – первоочередной приоритет организации работы МФЦ. В системах самообслуживания, которые установлены в общем доступе посетителей центров, это особенно важно. Необходимо в автоматическом режиме исключить возможность утечки данных, в том числе вследствие беспечности пользователя. Использование решений на базе ОС Astra Linux в секторах пользовательского сопровождения полностью соответствует нашим требованиям. Мы смогли оперативно запустить проект и в короткие сроки его масштабировать. Простота и безопасность оформления услуг в режиме самообслуживания подтверждается высокой популярностью среди посетителей МФЦ», - отметил директор СПб ГКУ «МФЦ» Максим Александров.

«В данном проекте успешно совмещены ключевые факторы для эффективного импортозамещения технологий. Это очень плотное сотрудничество экспертов компании-разработчика с инженерами ИТ-департамента МФЦ, и одновременно забота о простых пользователях и их обучение взаимодействию с отечественными ИТ-продуктами. Ускоренное развитие российского ПО возможно только тогда, когда с российской операционной системой хорошо знакомы все категории пользователей: и рядовой сотрудник МФЦ, и посетитель, записывающий ребенка в детский сад, и врач в поликлинике, проводящий осмотр этого ребенка перед первым сентября, и сотрудник детского сада, принимающий его в ясли, и т.д. «Группа Астра» искренне рада помочь в этом городу. Наша команда находится в постоянном контакте со специалистами МФЦ Санкт-Петербурга. И в дальнейшем мы продолжим укреплять наше сотрудничество», — сказал заместитель директора департамента регионального развития в СЗФО «Группы Астра» Антон Огородников.