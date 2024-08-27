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В Серпухове заработал «умный» пешеходный переход с искусственным интеллектом

На пересечении улиц Ворошилова и Калужская заработал «Умный» пешеходный переход. При движении человека на тротуаре в зоне пешеходного перехода система по видеоизображению и при помощи нейросети ИИ распознает пешехода как объект, вычисляет его траекторию движения и, если она направлена в сторону пешеходного перехода, включает яркую подсветку зоны перехода и табло «Пешеход!», расположенное над проезжей частью. Кроме того, устройство в темное время суток при переходе пешехода через дорогу автоматически включает проекцию «зебры» на проезжую часть, что повышает видимость дорожной разметки в тёмное время суток и в плохую погоду. Об этом CNews сообщили представители ООО «Аркона».

В состав «умного» пешеходного перехода входит: светодиодный прожектор, проектор для проекции дорожной разметки 1.14.1 - «зебра», дорожный знак пешеходного перехода, видеокамеры, транспортный светофор Т7, шкаф управления с установленным программным обеспечением, информационное табло «Пешеход» и блок бесперебойного питания.

Установка «умного» пешеходного перехода повысит безопасность участников дорожного движения в туристической зоне и повысит комфорт для жителей Серпухова.

«Данное место установки «умного» пешеходного перехода выбрано потому, что здесь большой пешеходный поток. Более того, здесь проходит туристический маршрут между монастырями: Введенским Владычним женским монастырем и Высоцким мужским монастырем. Мы оценим эффективность новинки и, при хороших показателях безопасности и эксплуатации, рассмотрим возможность установки таких же переходов возле социальных объектов», – сказала Пиликина Екатерина, начальник отдела содержания дорог Управления дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и связи администрации г. о. Серпухов.

Оборудование и ПО в составе «умного» перехода полностью российского производства. Аналогичные устройства реализованы более чем в 30 регионах России. Опыт эксплуатации этих комплексов показывает снижение количества ДТП на 82% в местах установки, на 30% снижает для пешеходов время ожидания перехода. Дополнительным преимуществом является энергоэффективность устройства за счёт использования светодиодных ламп и адаптивного управления освещением.

«Своевременное предупреждение водителей о появлении пешехода в зоне перехода значительно снижает риск ДТП, а адаптивная подсветка лучше привлекает внимание водителей и позволяет им вовремя увидеть пешехода на проезжей части. Как показывает наша практика, в местах установки аналогичных комплексов пешеходы с большей охотой переходят дорогу по яркой «зебре», чем по неосвещенному участку, а водители отмечают хорошую видимость табло «Пешеход». Помимо этих преимуществ детекторы, установленные на переходе, могут фиксировать нарушения ПДД. Например, не пропуск пешехода или нарушение правил проезда пешеходного перехода со стороны пользователей арендованных самокатов. Полученные данные о нарушениях могут автоматически передаваться в контролирующий орган, а тот, в свою очередь, выставлять штраф нарушителям», — сказал директор ООО «Аркона» Денис Трескинский.

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