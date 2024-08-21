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Число пользователей цифровой платформы «МСП.РФ» за 2,5 года превысило 900 тыс.

Число пользователей запущенной в феврале 2022 г. цифровой платформы «МСП.РФ» превысило 900 тыс. В настоящее время им доступно более 30 онлайн-сервисов и свыше 800 мер региональной поддержки, сообщил, промежуточные итоги работы платформы за 2,5 года, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Сегодня цифровая платформа «МСП.РФ» знакома буквально каждому представителю малого и среднего бизнеса. Платформой пользуются свыше 900 тыс. человек, и эта цифра постоянно увеличивается. Цифровая платформа постоянно развивается, совершенствуются действующие и появляются новые услуги для бизнеса. В настоящее время количество сервисов на «МСП.РФ» уже более 30, а региональных мер — свыше 800. Все обязательства в рамках реализации федерального проекта по созданию и развитию цифровой платформы до 2024 г. выполнены», — сказал Александр Исаевич.

Каждый сервис и услуга, по его словам, являются результатом тщательного анализа и совместной работы Корпорации МСП, профильных министерств, ведомств, регионов и непосредственно предпринимателей. Одним результатов этого взаимодействия, в частности, стал недавний запуск новых сервисов «Оценка рынка и расчет бизнес-плана», а также «Центр поддержки инвестиционного кредитования». В высокой степени готовности находится сервис «Доступ к факторинговым услугам».

«Корпорация МСП открыта для предложений по действующим или необходимым новым сервисам и услугам. На цифровой платформе есть специальный раздел, где авторизованные пользователи могут поделиться своим замечаниями, вопросами и идеями по работе «МСП.РФ». Полученную обратную связь мы учитываем в своей работе, создавая и развивая полезные и удобные сервисы и услуги для предпринимателей», — сказал Александр Исаевич.

Напомним, Цифровая платформа «МСП.РФ» разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Она стала доступна предпринимателям по всей России в феврале 2022 г. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин.

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