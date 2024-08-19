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По универсальному QR-коду НСПК совершено более 1,5 млн оплат

В рамках пилотного проекта по внедрению универсального QR-кода от Национальной системы платежных карт (НСПК) проведено свыше 1,5 миллионов операций. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Об этом CNews сообщили представители НСПК.

В данный момент в открытом тестировании нового сервиса участвует 20 банков, из которых 15 — уже проводят оплаты с помощью унифицированного QR-кода.

Расплатиться по универсальному QR-коду можно в более чем 74 тыс. торгово-сервисных предприятиях — как в региональных торговых точках, так и в федеральных сетевых магазинах. За первые два месяца тестирования с помощью универсального QR-кода покупки оплатили более 1,5 млн раз.

О старте запуска пилотного проекта по внедрению универсального QR-кода НСПК объявила в конце июня 2024 г. Торгово-сервисные предприятия, подключившись к решению НСПК, могут вывести универсальный QR-код любым удобным способом: на экране терминала, распечатать код, в том числе и на бумажном предчеке. При этом у покупателей при сканировании открывается возможность выбрать любой способ оплатычерез Систему быстрых платежей, pay-сервисом банка или сервисом рассрочки, а в будущем — цифровым рублем.

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