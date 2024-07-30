CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

На Госуслугах доступна запись к 6 тысячам нотариусов

Экономьте время — записывайтесь в нотариальные конторы через «Госуслуги». К сервису подключились шесть тыс. нотариусов по всей России, это более 70% от их общего числа. С июля запись доступна в Москве. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

На «Госуслугах» можно не только выбрать ближайшего нотариуса и удобное время визита, но и указать нотариальное действие, узнать перечень необходимых документов и при желании — направить их электронные копии заранее, чтобы нотариус подготовился к приему.

Самые популярные нотариальные действия: удостоверение доверенностей, открытие наследственного дела; оформление согласий супруга на сделку; сделки дарения имущества; удостоверение завещаний.

Где чаще всего пользуются сервисом; Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Ростовская область.

Для записи требуется подтвержденная учётная запись на «Госуслугах».

Сервис развивается в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

ФСИН улучшит электронные браслеты, чтобы чаще сажать под домашний арест вместо СИЗО

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Социальный фонд России получит свои 5 тысяч ПК. Жалобы в ФАС не помогли остановить госзакупку

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024