Проход по биометрии запущен в бизнес-залах российских аэропортов

Пройти в бизнес-залы российских аэропортов теперь можно по биометрии. Новый сервис доступен гражданам, которые пользуются государственной Единой биометрической системой и программой OnPass. Об этом CNews сообщили представители OnPass.

Для доступа в зал пассажиру больше не нужно открывать мобильное приложение и показывать QR-код сотруднику. Вместо этого достаточно посмотреть в биометрический терминал на входе в бизнес-зал.

На сегодняшний день сервис работает в аэропортах Москвы (Внуково и Домодедово), Санкт-Петербурга, Казани. Планируется, что в 2025 г. к программе присоединятся ещё несколько десятков российских аэропортов.

При этом во Владивостоке такая услуга появится уже на следующей неделе. В частности, биометрический сервис позволит снизить нагрузку на сотрудников аэропорта в период проведения Восточного экономического форума.

Для доступа к сервису не требуется очной регистрации биометрии. Достаточно дистанционно зарегистрировать свои данные в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия».

Регистрация биометрии происходит исключительно на добровольной основе. Таким образом, гражданин сам выбирает, каким способом ему удобнее получить услугу – предъявить документы или воспользоваться биометрическим сервисом. Во всех пользовательских сценариях биометрия выступает в качестве дополнительной – самой простой и удобной – возможности получения услуг.

Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам полностью контролировать свои данные. В личном кабинете на портале Госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить биометрический шаблон. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра системы.