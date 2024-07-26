CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт ИТ в госсекторе
|

Проход по биометрии запущен в бизнес-залах российских аэропортов

Пройти в бизнес-залы российских аэропортов теперь можно по биометрии. Новый сервис доступен гражданам, которые пользуются государственной Единой биометрической системой и программой OnPass. Об этом CNews сообщили представители OnPass.

Для доступа в зал пассажиру больше не нужно открывать мобильное приложение и показывать QR-код сотруднику. Вместо этого достаточно посмотреть в биометрический терминал на входе в бизнес-зал.

На сегодняшний день сервис работает в аэропортах Москвы (Внуково и Домодедово), Санкт-Петербурга, Казани. Планируется, что в 2025 г. к программе присоединятся ещё несколько десятков российских аэропортов.

При этом во Владивостоке такая услуга появится уже на следующей неделе. В частности, биометрический сервис позволит снизить нагрузку на сотрудников аэропорта в период проведения Восточного экономического форума.

Для доступа к сервису не требуется очной регистрации биометрии. Достаточно дистанционно зарегистрировать свои данные в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия».

Регистрация биометрии происходит исключительно на добровольной основе. Таким образом, гражданин сам выбирает, каким способом ему удобнее получить услугу – предъявить документы или воспользоваться биометрическим сервисом. Во всех пользовательских сценариях биометрия выступает в качестве дополнительной – самой простой и удобной – возможности получения услуг.

Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам полностью контролировать свои данные. В личном кабинете на портале Госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить биометрический шаблон. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра системы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Трансляция преступления в интернете станет отягчающим обстоятельством

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Хакеры выложили в Сеть документы крупнейшего ИТ-подрядчика Министерства обороны США

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Российские больницы под огнем. Число кибертак на медучреждения выросло на треть

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ»

Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой

Как сделать умной систему полива для сада и огорода

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024