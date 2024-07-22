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В России впервые промаркировали оптоволокно

Российский производитель оптического волокна АО «Оптиковолоконные Системы», расположенный в Республике Мордовия, провел первый эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции. Коды были нанесены на этикетки трех катушек, суммарная длина которых составила 151,2 километра. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»). Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ.

«Цель эксперимента заключается в тестировании технологии нанесения кодов на важную промышленную продукцию для предотвращения распространения контрафакта. Использование некачественных оптоволоконных кабелей может стать причиной несчастных случаев, в том числе пожаров. Именно для минимизации этих рисков сейчас тестируется возможность введения государственной системы маркировки на рынке», – сказал Андрей Кириллов, генеральный директор ЦРПТ.

Эксперимент по маркировке оптических волокон и волоконно-оптических кабелей проходит в России с первого декабря 2023 г. по первое декабря 2024 г. Участие в пилоте для бизнеса бесплатное и добровольное, оборудование на время его проведения предоставляется безвозмездно оператором ЦРПТ.

«Наша компания – единственный производитель оптического волокна в России – сразу присоединилась к эксперименту по маркировке. Считаем, что эксперимент прошел успешно – коды считались и сам процесс не вызвал никаких затруднений. Кроме того, мы завершили интеграцию системы прослеживаемости продукции АО «Оптиковолоконные Системы» и государственной системы маркировки «Честный знак». Компания «Оптиковолоконные Системы» подтвердила свою техническую готовность к старту обязательных требований. Благодарим ЦРПТ за содействие и техническую поддержку в реализации проекта», – генеральный директор АО «Оптиковолоконные Системы» Андрей Николаев.

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