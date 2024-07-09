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В Подмосковье оцифровали оформление доплаты к пенсии жителям старше 85 лет

Новая электронная услуга предоставляется на региональном портале в течение 7 рабочих дней. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«Благодаря переводу в цифровой формат обратиться за назначением выплаты можно, не выходя из дома. При этом нет необходимости проходить сверку документов в МФЦ. Все проверки осуществляются ведомством удаленно, и решение направляется в личный кабинет заявителя», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Ежемесячная доплата к пенсии в размере 500 руб. полагается жителям Московской области в возрасте 85 лет и старше, у которых среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Онлайн-услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Соцпомощь». Для подачи заявления потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Выплата назначается на 12 календарных месяцев.

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