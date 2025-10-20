В России создан первый роботизированный упаковщик сосисок производительностью 1200 штук в минуту

В октябре 2025 г. в России создали первый отечественный робот-укладчик сосисок и теперь производительность труда на соответствующих предприятиях возрастет. Речь идет о машине с индексом РУС-600, которая позволит значительно увеличить производительность труда на стадии упаковки данной пищевой продукции. Роботизированный укладчик позволяет упаковывать без малого 1,2 тыс. сосисок в минуту.

Роботизация производств

Команда разработчиков ООО «Оренбургский завод автоматизации и роботизации» (ОЗАР) инжиниринговой группы «Оренклип» в октябре 2025 г. успешно испытала первый в России серийный роботизированный укладчик сосисок РУС-600, сообщил Telegram-канал губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева. Производительность труда на соответствующих предприятиях возрастет.

«В Оренбурге создали первый в России серийный роботизированный укладчик сосисок РУС-600. Это знаковое событие не только для нашего региона, но и для всей отечественной пищевой промышленности. На многих предприятиях до сих пор эту работу ведут вручную», — сообщил Евгений Солнцев.

По словам губернатора региона, производительность новой линии составляет 1170 сосисок в минуту. Это приравнивается к труду как минимум 12 человек. Такие агрегаты сегодня создаются всего двумя компаниями в мире и пользуются высоким спросом на международном рынке. Это значит, что теперь для российских предприятий появилась возможность автоматизировать процессы, закупая оборудование в Оренбургской области.

«Хочу отметить инженеров, которые создали производственную линию, это сотрудники завода автоматизации и роботизации «ОЗАР» — структурного подразделения компании «Оренклип». Завод был запущен летом 2025 г. в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Оренбуржье» при поддержке федерального и регионального правительства», — отметил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

У нового оборудования уже есть первый покупатель — это компания из города Владимира, производящая известную по всей стране колбасную продукцию. «Считаю, что товары из Оренбуржья — это уже бренд. И наша задача — закрепить этот факт», — добавил губернатор Оренбургской области.

За 10 месяцев 2024 г. в России выпущено около 2,1 млн тонн колбасных изделий и аналогичной пищевой продукции из мяса и птицы — это на 2,1% больше, чем в 2023 г. Первая по популярности на российских столах — вареная колбаса. За 2024 г. произведено порядка 1,4 млн тонн этой категории, включая сосиски, сардельки и шпикачки, что на 2,1% больше, чем в 2023 г. Согласно данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, Центральный округ снова оказался лидером, выпустив 691 тыс. тонн продукции (48,9% от общего объема). «В 2025 г. продукция экспортируется на ближнее и дальнее зарубежье, в порядка 75 стран», — отметил управляющий директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Литяйкин.

Локализация промышленных роботов

Требование по обязательной локализации производства промышленной робототехники в России отложено до 2030 г., об этом 8 октября 2025 г. сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Смягчение правил, как ожидается, позволит ускорить роботизацию производства. Уровень локализации не будет учитываться при выдаче субсидий на робототехнику вплоть до 2030 г. В Министерстве промышленности и торговли (Минпромторг) России намерены поддерживать внедрение роботов в промышленном секторе независимо от страны происхождения такой техники. Приоритет при этом смещается в сторону оценки результатов: регулятор при предоставлении финансирования намерен учитывать прежде всего повышение производительности труда и эффективность внедрения робототехники на предприятиях.

Для оценки эффективности роботизации разрабатывается специальная методология. Предполагается, что компании будут обосновывать ожидаемую отдачу при подаче заявки, а после внедрения — подтверждать достижение целевых показателей: это может быть рост объемов производства, снижение брака, повышение качества продукции и прочее. Поддержку планируется предоставлять адресно — с учетом специфики отрасли и технического процесса.

По данным Минпромторга, по состоянию на начало октября 2025 г. только шесть типов роботов четырех российских производителей внесены в реестр российской промышленной продукции в соответствии с постановлением Правительства России №719, которое определяет степень локализации продукции. Предполагается, что количество таких поставщиков будет постепенно увеличиваться на российском рынке.

Оборот рынка сосисок и сарделек в России

По результатам маркетингового анализа «Аналитика по рынку сосисок и сарделек — структура ритейла, производства в России с прогнозом по 2030 г.», проведенного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2025 г., рост объема розничных продаж сосисок и сарделек составил 14% и в прогнозном периоде продолжит показывать положительную направленность.

Динамика ритейла российского рынка сосисок и сарделек демонстрирует уверенно восходящую направленность. В купе с ростом продаж сосисок и сарделек в рознице фиксируется и рост ценовых индикаторов, что характерно и для потребительских цен, и для цен производителей при отгрузках продукции на внутренний рынок.

Динамика российского производства сосисок и сарделек характеризуется наращиванием объемов выпуска продукции российскими производителями с достижением максимальных объемов в рамках последнего года. Общий тренд роста производства сопровождается сохранением традиционной структуры производства продукции в региональном рассмотрении. Сезонность выпуска продукции также отражает достаточную стабильность.

Прогноз розничных продаж сосисок и сарделек в России, также как и прогноз производства сосисок и сарделек на внутреннем рынке в рамках горизонта прогнозирования отражает тенденцию роста индикаторов.