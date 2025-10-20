ФСБ будет регистрировать «шпионские» устройства и ПО для тайного сбора аудио- и видеоданных

Федеральная служба безопасности России в октябре 2025 г. инициировала проект указа Президента России, согласно которому ведомство может получить контроль за импортом и экспортом специальных технических средств для скрытого получения аудио, видеоинформации и ее обработки. Помимо этого ведомство сможет вести регистрацию и учет таких устройств.

Контроль за устройствами

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России получит возможность регистрировать шпионские устройства и программы, пишут «Ведомости». Проект документа 20 октября 2025 г. уже опубликован на портале проектов правовых актов.

ФСБ разработала проект указа, предоставляющий ведомству полномочия по регистрации и учету специальных технических средств для негласного получения информации. Инициатива закрепляет за ведомством контроль над оборотом шпионских устройств и программных решений, включая их импорт и экспорт.

В 2025 г. регистрация подобной аппаратуры осуществляется разными органами власти. Предложение ФСБ предполагает объединение всех функций контроля над указанными устройствами и соответствующим программным обеспечением (ПО) в одном ведомстве.

Шпионские устройства — не столько физические устройства, сколько программно-аппаратные комбинированные комплексы: трояны, USB-устройства, методы воздушного перехвата, скрытых каналов связи, скрытая коммуникация через камеры и свет. Точные спецификации, модели и методы применения этих технологий остаются засекреченными.

Последние правки

Наиболее заметные правовые изменения, касающиеся специальных технических средств, в последний раз происходили в 2019 г., когда Госдума приняла пакет соответствующих законопроектов.

Инициативы предусматривали поправки в Уголовный кодекс (УК) России и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и уточняли понятие специальные средств, из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.

Законодатели в 2019 г. вывели из-под ответственности бытовые устройства с функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации.

Судебная практика

В 2025 г. технологии делают скрытое видеонаблюдение доступным практически каждому. Если раньше миниатюрные камеры были прерогативой специальных служб и детективных агентств, то сегодня их можно легко приобрести на популярных маркетплейсах, в интернет-магазинах и у частных продавцов. Однако далеко не все знают, что покупка и использование таких устройств могут повлечь серьезные правовые последствия.

В России уже есть случаи привлечения к ответственности за использование и продажу скрытых видеокамер. В качестве примера, в 2023 г. дело в Санкт-Петербурге, когда работодатель установил скрытые камеры в комнатах отдыха сотрудников, не уведомив их об этом. Судья отметил, что видеонаблюдение в комнате отдыха недопустимо. Можно установить камеры на рабочих местах, в производственных помещениях, на территории организации для целей, связанных с исполнением должностных обязанностей. При этом сотрудников нужно уведомить о наблюдении и зонах видимости камер. Суд признал такие действия незаконными и назначил штраф, а также обязал удалить все записи.

Также известны случаи наказания продавцов, реализующих подобное оборудование. В 2023 г. в одном из регионов России была пресечена деятельность интернет-магазина, продававшего скрытые камеры без лицензии. В результате владельцы ресурса получили крупные штрафы и запрет на ведение подобной деятельности.

В 2024 г. в Москве мужчина установил камеру в съемной квартире для наблюдения за арендаторами. Снявшие жилье девушки заметили слежку не сразу, а лишь спустя пол года. Одна из них решила узнать, что за шнуры торчат из потолка. Они оказались проводами, присоединенными к камерам. После обнаружения устройства жильцы обратились в полицию, и владелец квартиры понес уже уголовную ответственность по статье 138.1 российского УК. По информации представителей Министерства внутренних дел (МВД), арендодатель разместил записывающие устройства в том числе в ванной комнате и туалете. «Прибывшие на вызов полицейские изъяли системный блок, шесть камер видеонаблюдения», — рассказали в полиции. Выяснилось, что мужчина в возрасте 46 лет получал видеозаписи происходящего в квартире на мобильный телефон. Москвич признался в содеянном.

В 2024 г. Иван Тарабанов, житель города Орла, решил выручить немного денег за ставший ненужным гаджет. Он выставил на одной из крупных сетевых площадок на продажу часы, имеющие функцию видеозаписи. Устройство ранее было совершенно легально приобретено им на маркетплейсе для наблюдения за домашним питомцем. Более того, гаджет имеет светодиодный индикатор, сигнализирующий окружающим о начатой видеосъемке, и сертифицирован для использования в России российскими же регуляторами. На объявление Тарабанова тут же откликнулся покупатель, на деле оказавшийся сотрудником ФСБ. Когда контрольная закупка была совершена, местные органы сообщили незадачливому продавцу видеоняни, что он обвиняется в серьезном преступлении, а именно, незаконном обороте технических средств, предназначенных для скрытой видеозаписи. Теперь мужчине, работающему электромонтером, грозит уголовное преследование и, очень вероятно, тюремный срок.

Аналогичная история произошла с фермером из Курганской губернии, которого пытались засудить за пользование global positioning system (GPS)-трекером. И только благодаря вмешательству Президента России Владимира Путина ему удалось избежать незаслуженной ответственности.

Нужна конкретика

Есть лицензирование деятельности, связанной с распространением таких средств, а есть ответственность за использование такого рода средств, но никто до конца не понимает, что подпадает под это, говорит источник «Ведомостей» в крупной компании по кибербезопасности. Например, часто под них относят решение класса DLP (обнаруживают и предотвращают несанкционированное использование, передачу и хранение конфиденциальных данных) и тому подобные инструменты для чтения переписки и многих других вещей, добавляет он.

Под действие норм подпадают устройства для прослушки, такие как скрытые микрофоны, диктофоны и global system mobile (GSM)- или voice over internet protocol (VoIP)-модули для перехвата звонков и сообщений, перечисляет директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. В это же определение входят устройства для наблюдения: мини-камеры, встроенные в предметы, IP-камеры с удаленным доступом, дроны и робототехника для скрытой съемки, утверждает эксперт. По словам Бедерова, под регулирование подпадают устройства и сенсоры для анализа данных, включая GPS-трекеры, системы перехвата информации с компьютеров и сетей, а также биометрические датчики. Также проект охватывает программные решения, такие как софт для удаленного доступа к устройствам, перехвата и анализа переписки, звонков и логов сетей, а также алгоритмы распознавания лиц и речи, обратил внимание эксперт. Формальная и главная цель, которая будет заявлена официально, — усиление контроля за оборотом средств, которые могут быть использованы для шпионажа, негласного сбора информации и противозаконной деятельности, считает Бедеров. «Суть в том, что форма хранения данных (облако или карта памяти) теперь будет не главным критерием», — говорит эксперт. Любая камера, которую можно использовать для скрытой съемки, потенциально может подпасть под этот регламент, предполагает эксперт. Под новые правила теоретически могут подвести мощные маршрутизаторы, некоторые модели смартфонов, ПО для сетевого анализа и многое другое, заключил эксперт.