CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Электроника
|

Сбербанк в партнерстве с Торгово-промышленной палатой России выпустил платежный стикер для семейных предпринимателей

В преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля, Сбербанк выпустил лимитированный тираж платежного стикера для бесконтактной оплаты. Его дизайн разработали вместе с командой Торгово-промышленной палаты России (ТПП). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стикеры стали частью масштабного федерального проекта ТПП «Семейные компании России», который помогает развивать семейное предпринимательство в России. Такие стикеры предназначены для тех, кто ведёт бизнес всей семьёй. По данным ТПП, в России более 70% всех малых и средних компаний ― это семейный бизнес.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «"Сбер" поддерживает развитие семейного предпринимательства в России. Мы объединяем усилия с ведущими государственными институтами и компаниями, создаём удобные и выгодные сервисы для успешного ведения бизнеса. В год семьи вместе с Торгово-промышленной палатой мы запускаем лимитированную серию платёжных стикеров для наших клиентов, которые ведут семейный бизнес».

sber700.jpg

Сбербанк в партнерстве с Торгово-промышленной палатой России выпустил платежный стикер для семейных предпринимателей

Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты: «Наш проект “Семейные компании России” продолжает исторические традиции семейного предпринимательства, сохраняя преемственность поколений и приумножая накопленный опыт. Мы уверены в том, что активное взаимодействие родителей и детей в рамках общего дела стимулирует финансовую независимость и самостоятельность семей, в том числе многодетных, и формирует прочную экономическую основу регионов и нашей страны».

Платежный стикер позволяет не только оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, но и снимать наличные в банкоматах. Его можно привязать к платежному счету «СберКарты», которой клиент уже пользуется, или к новому платежному счету — в таком случае стикер будет отображаться как новая карта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Росреестр закажет средства защиты информации на миллиард

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024»

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Налоговые вычеты, контроль цен. Правительство готовит новые меры по внедрению российского «железа» и ПО

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Обзор линейки российских ноутбуков «Инферит Техника»: современное и компактное решение

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024