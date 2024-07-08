ГК «ВестЛинк» и ГК «Цифра» вместе займутся разработкой инновационных цифровых решений для промышленности

Резидент «Сколково» группа компаний «ВестЛинк» и группа компаний «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровизации технологических процессов производственных предприятий. Вместе они займутся разработкой и внедрением инновационных цифровых решений для промышленности. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Подписи под документом поставили президент ГК «ВестЛинк» Константин Козерог и генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

Соглашение предполагает тесную совместную работу над созданием кроссплатформенных решений для компаний-операторов критической информационной инфраструктуры (КИИ) России, интеграцию разработок обеих сторон в рамках единых цифровых продуктов, обмен экспертизой на постоянной основе и разработку совместной дорожной карты по развитию продуктов.

«Ключевая задача компаний, которые управляют критической информационной инфраструктурой – скорейшее и полное импортозамещение всех компонентов ИТ-инфраструктуры отечественными решениями. При этом задачи по наращиванию операционной эффективности для них всё так же остаются актуальны, пересекаясь с новыми вызовами. Как разработчик продуктов экосистемы Linkage, которая универсальна и дополняет возможности партнерских решений в части продвинутой визуализации данных, консолидированной отчетности, умных инсайтов, предиктивной аналитики, мы объединяем свои усилия с ГК «Цифра», обладающей мощными продуктами в области цифровизации производства, для решения задач в области управления эффективностью производственных и бизнес-процессов в различных отраслях экономики», – сказал президент ГК «ВестЛинк» Константин Козерог.

«Интеллектуальная система Linkage, которую разрабатывает ГК «ВестЛинк», используется для повышения эффективности работы предприятий самых разных отраслей и как инструмент принятия обоснованных решений. Такие системы тем более точны, чем больший массив данных они способны интегрировать и обработать. Наша ключевая экспертиза состоит как раз в работе c данными – собирая их с помощью интеллектуальной платформы ZIIoT, мы сможем снабжать аналитические системы качественным набором данных для максимально точных выводов. Синергия наших продуктов превзойдет их возможности по отдельности», – сказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

Ранее ГК «ВестЛинк» и ГК «Цифра» уже анонсировали первое совместное решение: центр управления водоснабжением и водоотведением. ЦУВиВ – это цифровая система управления технологическими и производственными процессами водоснабжения и водоотведения. В ее основе лежит единая информационной модель данных на базе платформы ZIIoT «Цифры» и среда совместной работы по управлению эффективностью Z-LINK семейства продуктов Linkage от «ВестЛинк».

Ожидаемые показатели от внедрения такого центра – повышение на 25% эффективности оперативной работы персонала, сокращение на 15% времени аварийных ремонтов, а также снижение на 5% потребляемой электроэнергии и объема нереализованной воды.

«Решение ЦУВиВ предназначено для сегмента ВКХ, но синергия платформ ZIIoT и Linkage создает потенциал для цифровизации предприятий разных отраслей, относящихся к операторам критической информационной инфраструктуры, от энергетики и транспорта до обрабатывающей промышленности», – отметил президент ГК «ВестЛинк» Константин Козерог.